Αποκλεισμός της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης στα Τέμπη από αγρότες και κτηνοτρόφους του μπλόκου της Νίκαιας στην Λάρισα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. (EUROKINISSI)

Ο Κυριάκος Λοτίδης, πρόεδρος αγροτικού συλλόγου Βερμίου, είναι ένας από τους πρώτους εκπροσώπους των αγροτών που απάντησε μπροστά στην κάμερα θετικά στην πρόσκληση για διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, που απηύθυνε λίγο νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Είναι θετικό να υπάρξει συζήτηση, αλλά πρέπει να διορθωθούν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης. Λένε ότι ικανοποιούν τα αιτήματά μας, όμως δεν έχει αλλάξει τίποτα», δηλώνει μεταφέροντας το κλίμα που διαμορφώνεται αυτή την ώρα σε πολλά από τα αγροτικά μπλόκα.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι καθώς γίνονται αυτές οι δηλώσεις σε θετική κατεύθυνση οι αγρότες δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν άμεσα τα μπλόκα και, αντίθετα, ορισμένοι θέλουν να σκληρύνουν τη στάση τους στις ημέρες που μεσολαβούν μέχρι το ραντεβού, προκειμένου να πιεστεί η κυβέρνηση για να τους δώσει θετικότερες απαντήσεις.

Οι αγρότες στα Μάλγαρα αποδέχονται την πρόταση για διάλογο στο Μαξίμου.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης υποδέχθηκαν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις με αντιδράσεις στα Χανιά, και στάση αναμονής για τα επόμενα βήματα. Παραμένουν επ’ αόριστον στα Μεγάλα Χωράφια, κλιμακώνοντας αύριο τις κινητοποιήσεις στην πόλη, ενώ παγκρήτια σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή. Σε επίπεδο Κρήτης τονίζουν ότι τα μέτρα δεν στηρίζουν ουσιαστικά την παραγωγή, και χρειάζονται εξειδίκευση ανά περιοχή, καθώς δεν απαντούν στα βασικά αιτήματά τους.