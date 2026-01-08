Συνεχίζουν και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη τη χώρα, παραμένοντας στα μπλόκα και προχωρώντας σε νέες δυναμικές δράσεις, μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις γενικές συνελεύσεις τους. Κοινός παρονομαστής των κινητοποιήσεων αποτελεί η έντονη δυσαρέσκεια για τις κυβερνητικές εξαγγελίες, οι οποίες, όπως τονίζουν, δεν καλύπτουν τα αιτήματα που έχουν θέσει.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες παραμένουν στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και, στο πλαίσιο των αποφάσεων της γενικής τους συνέλευσης, προγραμματίζουν για σήμερα στις 11:00 αποκλεισμό των σηράγγων στην κοιλάδα των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Προηγήθηκε κάλεσμα για συγκέντρωση στις 10:00 το πρωί στο μπλόκο της Νίκαιας, απ’ όπου θα κινηθούν οργανωμένα προς το σημείο. Παράλληλα, δηλώνουν ότι θα επανεξετάσουν τη στάση τους μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες των επόμενων ημερών, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού των μπλόκων.

Advertisement

Advertisement

Στο μπλόκο του Κάστρου, αποφασίστηκε 96ωρος αποκλεισμός όλων των διελεύσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, με καθημερινή επανεκτίμηση της κατάστασης, ενώ η κλιμάκωση ξεκινά από τις 9:00 το πρωί. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι αγρότες στο μπλόκο της Θήβας, οι οποίοι προχωρούν σε 48ωρο αποκλεισμό της εθνικής οδού και των γύρω οδικών αξόνων.

Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της Θεσσαλίας. Στην Καρδίτσα, στον Ε65, καθώς και στα Τρίκαλα, στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι αγρότες αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Οι αγρότες της Καρδίτσας θα κινηθούν με τρακτέρ προς τον Μπράλο, ενώ οι αγρότες των Τρικάλων προς το Μουργκάνι, δηλώνοντας ότι δεν ικανοποιήθηκαν από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους, προαναγγέλλοντας περαιτέρω κλιμάκωση.

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχωρούν από σήμερα και οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι, μετά τις γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν έως αργά χθες το βράδυ, δηλώνουν πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα και αποφάσισε κλιμάκωση των δράσεων για σήμερα και αύριο. Παράλληλα, ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, «για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων επιβίωσής μας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.

Στο μπλόκο του Μπράλου, στη Λαμία, αποφασίστηκε 48ωρος αποκλεισμός, με συγκέντρωση όλων των αγροτών από τις 9:00 το πρωί. Οι αγρότες χαρακτηρίζουν τον Μπράλο ως κομβικό σημείο του εθνικού οδικού δικτύου και, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Πανελλαδικού συντονιστικού, αναμένουν ενισχύσεις από το μπλόκο της Καρδίτσας, καθώς και από αγρότες της Αταλάντης και του Δομοκού. Στόχος τους είναι το κλείσιμο όλων των παραδρόμων, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και πλήρης αποκλεισμός του οδικού δικτύου πριν το μεσημέρι.

Τέλος, σε διήμερο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας προχωρούν σήμερα, από τις 10:00 το πρωί, οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων.

Συνολικά, οι αγρότες σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα εκφράζουν έντονη απογοήτευση από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, υπογραμμίζοντας ότι τα αιτήματά τους δεν ικανοποιούνται και ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποτελεί, όπως τονίζουν, «μονόδρομο».

Advertisement

Μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν από τις 11:00 το πρωί οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση ύστερα από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα. Παράλληλα, για σήμερα οι αγρότες αποφάσισαν τον αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 16:00, ενέργεια που θα επαναλαμβάνουν περιοδικά στη διάρκεια της 48ωρης κινητοποίησής τους.

Οι παραγωγοί έχουν ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό και δηλώνουν έτοιμοι για διάλογο και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και την ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων, «αλλά με τους δρόμους κλειστούς».

Αντίστοιχα, σε 48ωρο αποκλεισμό από τις 10:00 το πρωί προχωρούν οι παραγωγοί στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας Οδού. Στο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και της Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Advertisement

Σε διαφορετικές ώρες, αλλά με κοινό παρονομαστή τον 48ωρο αποκλεισμό, ξεκινούν σήμερα τις πολύωρες κινητοποιήσεις τους οι παραγωγοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι αποφάσεις λήφθηκαν στις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων που πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα, μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και εντάσσονται στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα.

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν από τις 12:00 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την ίδια ώρα την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ι.χ επιβατικών οχημάτων θα αποφασίζεται περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού το τι μέλλει γενέσθαι.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα ι.χ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Advertisement

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκινά στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα ι.χ επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία. Ωστόσο, οι παραγωγοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διέλευσης των ι.χ επιβατηγών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων περιοδικά και για συγκεκριμένες ώρες, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκινά στις 18:00, με αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι.

Advertisement