Τα μέτρα ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου ανακοινώθηκαν χωρίς όμως να ικανοποιούν το σύνολο των αγροτών. Και μετά την απόφαση των μπλόκων για συνέχιση των κινητοποιήσεων, έφτασε πλέον η ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να εφαρμόσει το plan B που είχε προαναγγείλει, δηλαδή τη σκλήρυνση της στάσης της και την εφαρμογή του νόμου, προκειμένου να κρατήσει ανοιχτούς τους δρόμους και να υποχρεώσει τους ιδιοκτήτες των τρακτέρ να τα αποσύρουν από τις εθνικές οδούς.

«Εφαρμογή επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΛ.ΑΣ., χωρίς ακρότητες»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν ξεκάθαρος: «Δεν υπάρχει περιθώριο για χάσιμο. Κάθε ώρα που χάνει ένας άνθρωπος για να πάει στη δουλειά του, στο σπίτι του, στο χωριό του, κάθε παιδί μικρό και κάθε οικογένεια που ταλαιπωρείται είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άμεσα λοιπόν πρέπει να περάσουμε στην εφαρμογή ενός σχεδίου, το ξαναλέω πάντοτε επιχειρησιακά ορθού, χωρίς ακρότητες- το ξαναλέω γιατί το θέμα δεν είναι να «ρίξουμε νερό στο μύλο» της προβοκάτσιας που επενδύει κάποιος – ούτως ώστε να λυθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την κατανόηση των ανθρώπων που είναι αυτή τη στιγμή στις κινητοποιήσεις. Το να φύγουν από τα μπλόκα, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να διεκδικούν. Ούτε σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα σταματήσει να προσπαθεί να δίνει παραπάνω», είπε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Mega το απόγευμα της Τετάρτης (7/1).

Το σχέδιο της αστυνομίας έχει σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμαστεί και από σήμερα αναμένεται η εφαρμογή του αν οι αγρότες επιχειρήσουν να κάνουν πράξη το κλείσιμο δρόμων που έχουν προαναγγείλει.

Σε κάθε περίπτωση η αντίδραση της ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται από σήμερα να είναι διαφορετική συγκριτικά με το προηγούμενο διάστημα όπου σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη «η κυβέρνηση έδειξε κάτι παραπάνω από ανοχή στις αγροτικές κινητοποιήσεις».

Πόσο πιθανό όμως είναι να δούμε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και αγροτών; Αυτό είναι κάτι που θέλει να αποφύγει η κυβέρνηση –και το τόνισε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μένει να δούμε λοιπόν στο πεδίο, στους δρόμους δηλαδή, την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου της ελληνικής αστυνομίας που θα προσπαθήσει να κρατήσει ανοιχτούς τους δρόμους και χωρίς αποκλεισμούς κρίσιμες υποδομές όπως λιμάνια και τελωνεία.

«Διάλογος μόνο για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα»

Όσο για το «παράθυρο» διαλόγου που κράτησε ανοιχτό ο Παύλος Μαρινάκης αλλά και την εκφρασμένη επιθυμία από κάποια μπλόκα να υπάρξει συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αρμόδιες κυβερνητικές πηγές διευκρίνιζαν χθες το βράδυ ότι «ο πρωθυπουργός θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών, δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε-πέντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο.

Ωστόσο όποιοι εκπρόσωποι αγροτών το επιθυμούν μπορούν να συναντηθούν με τους κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων. Υπενθυμίζεται ότι, ο πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, ραντεβού που εκείνοι απέρριψαν χωρίς συζήτηση.

Όπως και να έχει τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο διάλογος –εφόσον γίνει- θα αφορά στα διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και στην προσπάθεια αντιμετώπισης τους.