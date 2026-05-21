Η ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και η ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων και μεγάλων έργων υποδομών που είναι σε εξέλιξη αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Μεγάρου Μαξίμου στο δρόμο προς τις κάλπες.

Είναι μία θέση που τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Συνεδρίου και που έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται, σε μία προσπάθεια να υπάρξει μέτρο σύγκρισης με την αντιπολίτευση στο θέμα συνέπειας έργων και λόγων.

Η φράση «το είπαμε, το κάναμε» θα ακούγεται όλο και πιο συχνά από τα στελέχη της κυβέρνησης ενώ θεωρείται βέβαιη και η επιτάχυνση δράσεων που σχετίζονται με την καθημερινότητα του πολίτη.

Ουσιαστικά, από την επομένη του Συνεδρίου έχει ξεκινήσει μία διαδικασία προβολής των όσων έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για την αλλαγή της εικόνας της χώρας και για τη στήριξη της κοινωνίας.

Η αρχή έγινε από την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola Τρία Έψιλον, όπου ο πρωθυπουργός μίλησε για τις κυβερνητικές δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της βιομηχανίας και της προσέλκυσης επενδύσεων ενώ υπήρξε άμεση σύνδεση της αύξησης της βιομηχανικής με την πολιτική σταθερότητα της χώρας.

Δράσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και έχουν κοινωνικό αποτύπωμα

Χθες, Τετάρτη 20 του μήνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε μία σειρά από παρεμβάσεις κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι προσηλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.

Ειδικότερα ο πρωθυπουργός σημείωσε:

-Την ενίσχυση των οικογενειών μέσω της καταβολής των 150 ευρώ ανά παιδί που θα γίνει σε λίγες ημέρες

-Την παρουσίαση ενός νέου εργαλείου που θα είναι μετεξέλιξη του «e-Καταναλωτής» ώστε οι πολίτες να έχουν γνώση σε πραγματικό χρόνο των τιμών στην αγορά

-Την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, μέχρι το τέλος Αυγούστου

-Την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Πρόκειται για μία απόφαση της κυβέρνησης με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα καθώς ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα αυτών των εργαζομένων.

Την ανάδειξη της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης τόνισε και λίγες ώρες αργότερα, από το Αμαξοστάσιο Σεπολίων, όταν και ανακοίνωσε ότι οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες θα υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθώς επετεύχθη συμφωνία μεταξύ των εκπροσώπων τους και των διοικήσεων των εταιρειών των μέσων μεταφοράς.

Επίσης αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των συγκοινωνιών μέσω της αγοράς 1076 νέων υπερσύγχρονων λεωφορείων -με στόχο να γίνουν 1700 έως το 2028- την ανάταξη συρμών του Ηλεκτρικού, τις προσλήψεις που έχουν γίνει στα ΜΜΜ και την αύξηση των δρομολογίων προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συχνότητα. Η αναβάθμιση των συγκοινωνιών είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι αποτέλεσε προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Αυξάνονται οι επισκέψεις του πρωθυπουργού στην περιφέρεια – Σήμερα μεταβαίνει στη Λακωνία

Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκοπεύει να αυξήσει τις περιοδείες του στην περιφέρεια. Σήμερα ταξιδεύει στη Λακωνία, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με πολίτες στη Σπάρτη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο της πόλης ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μυστρά και των Μουσειακών Εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών.

Σε χρονική στιγμή που ετοιμάζονται να ανακοινωθούν δύο νέα κόμματα -σήμερα ανακοινώνει η Μαρία Καρυστιανού την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει και την επόμενη εβδομάδα ο Αλέξης Τσίπρας- και υπάρχει έντονη φημολογία για δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να στείλει το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα στο μέλλον.

Στόχος του Μεγάρου Μαξίμου αρχικά η άνοδος στις δημοσκοπήσεις και τελικά η επικράτηση στις εκλογές για μία νέα θητεία, την τρίτη συνεχόμενη. Για αυτό και δεν συζητάνε -τουλάχιστον για την ώρα- κανένα σενάριο για πιθανή συνεργασία με άλλο κόμμα σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία.

