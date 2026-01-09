Φάκελοι με οικονομικά στοιχεία του Συλλόγου Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών βρίσκονται πλέον στα χέρια της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πολιτικές αιχμές. Η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στη HuffPost, αποδίδει τον έλεγχο σε στοχευμένη προσπάθεια άσκησης πιέσεων και φίμωσης του Συλλόγου.

Όπως δηλώνει, τα στοιχεία που ζητήθηκαν από τις ελεγκτικές αρχές παραδόθηκαν κανονικά από τον λογιστή του Συλλόγου, καθώς τα μέλη της διοίκησης απουσίαζαν, συμμετέχοντας σε δικαστική διαδικασία στη Λάρισα που αφορά την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Η ίδια αμφισβητεί ευθέως τη σκοπιμότητα του ελέγχου, επισημαίνοντας ότι, με βάση τα κριτήρια προτεραιοποίησης που ισχύουν για τους φορολογικούς ελέγχους, ο Σύλλογος δεν θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα. Όπως υποστηρίζει, θα έπρεπε να δοθεί έμφαση σε περιπτώσεις που βρίσκονται κοντά στη διαγραφή ή εμφανίζουν σοβαρές ενδείξεις παρατυπιών, και όχι σε έναν σύλλογο συγγενών θυμάτων που δραστηριοποιείται δημόσια για τη διεκδίκηση δικαιοσύνης.

Σε πολιτικό επίπεδο, η κ. Καρυστιανού -η οποία ανακοίνωσε πρόσφατα πρωτοβουλία δημιουργίας πολιτικού κόμματος- κάνει λόγο για εκδικητική ενέργεια από την πλευρά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή που συνδέεται με τη δημόσια στάση και τις παρεμβάσεις του Συλλόγου. Κατά την εκτίμησή της, ο έλεγχος εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια άσκησης πίεσης, με στόχο να περιοριστεί η φωνή των οικογενειών των θυμάτων.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα έσοδα του Συλλόγου, όπως δωρεές, συνδρομές μελών και τυχόν επιχορηγήσεις, καθώς και η κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών, με στόχο την αντιστοίχιση εισπράξεων και καταθέσεων. Παράλληλα, ελέγχονται αναλυτικά οι δαπάνες και οι πληρωμές μέσω τιμολογίων και αποδείξεων, προκειμένου να διαπιστωθεί ο σκοπός τους και η νομιμότητά τους, ενώ εξετάζεται και η φορολογική συμμόρφωση του Συλλόγου, δηλαδή η υποβολή δηλώσεων και η τήρηση των υποχρεώσεων προς την εφορία. Στο πλαίσιο του ελέγχου αξιολογείται επίσης η λογιστική τήρηση των βιβλίων και των παραστατικών, η πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων, η διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών –εάν δηλαδή τα χρήματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό του Συλλόγου– καθώς και τα πρακτικά των διοικητικών αποφάσεων που αφορούν οικονομικές εγκρίσεις και δαπάνες.

Η Μ.Καρυστιανού δηλώνει στη HuffPost: «Θα βγούμε πιο δυνατοί από αυτό», υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις δεν πρόκειται να κάμψουν την αποφασιστικότητα του Συλλόγου να συνεχίσει τον αγώνα για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών.

Η υπόθεση του ελέγχου από την ΑΑΔΕ προσθέτει ένα ακόμα κεφάλαιο στην ήδη φορτισμένη δημόσια συζήτηση γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, επαναφέροντας ερωτήματα για τον χρόνο, τη στόχευση και το πολιτικό μήνυμα τέτοιων θεσμικών παρεμβάσεων. (Διαβάστε επίσης ΕΔΩ)