Σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογικός έλεγχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στον Σύλλογο Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πολιτικό διάλογο. Ο έλεγχος ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή στα γραφεία του Συλλόγου, με τους ελεγκτές να ζητούν πλήρη φάκελο οικονομικών στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία και τη διαχείριση του φορέα.

Κατά τον χρόνο της επίσκεψης των ελεγκτικών αρχών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απουσίαζαν, καθώς βρίσκονταν στη Λάρισα για δικαστική διαδικασία που σχετίζεται με την υπόθεση των Τεμπών. Σύμφωνα με πηγές, συμφωνήθηκε η επίσημη παράδοση των ζητηθέντων στοιχείων σήμερα 9 Ιανουαρίου, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία και να κατατεθεί πλήρης και οργανωμένος φάκελος.

ΤΙ ΨΑΧΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Τι εξετάζεται Έσοδα Συλλόγου Προέλευση χρημάτων, δωρεές, συνδρομές μελών, τυχόν επιχορηγήσεις Τραπεζικοί λογαριασμοί Κίνηση λογαριασμών, αντιστοίχιση εισπράξεων – καταθέσεων Δαπάνες & πληρωμές Τιμολόγια, αποδείξεις, σκοπός δαπανών και νομιμότητα Φορολογική συμμόρφωση Υποβολή δηλώσεων, τήρηση υποχρεώσεων προς την εφορία Λογιστική τήρηση Βιβλία, παραστατικά, πληρότητα και ακρίβεια στοιχείων Διαφάνεια διαχείρισης Αν τα χρήματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό του Συλλόγου Διοικητικές αποφάσεις Πρακτικά Δ.Σ. για οικονομικές αποφάσεις και εγκρίσεις

Από την πρώτη στιγμή, η πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Καρυστιανού, αντέδρασε έντονα, κάνοντας λόγο για «νέο δόλιο χτύπημα της κυβέρνησης» και για προσπάθεια τρομοκράτησης και φίμωσης του Συλλόγου. Σε δημόσιες δηλώσεις και αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξε ότι τα οικονομικά του φορέα είναι απολύτως καθαρά και διαφανή, ζητώντας παράλληλα εξηγήσεις για τα κριτήρια με τα οποία επελέγη ο συγκεκριμένος Σύλλογος για έλεγχο. Όπως επισημαίνει, υπάρχουν – κατά την άποψή της – σοβαρότερες υποθέσεις που παραμένουν αδιερεύνητες επί μακρόν.

Από την πλευρά της ΑΑΔΕ, πηγές της Αρχής τονίζουν ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου» και ότι οι φορολογικοί έλεγχοι αποτελούν θεσμική διαδικασία που εφαρμόζεται οριζόντια. Οι ίδιες πηγές αποφεύγουν να σχολιάσουν συγκεκριμένες υποθέσεις φορολογουμένων, επισημαίνοντας ότι όποιος είναι νόμιμος και συνεπής δεν έχει λόγο να ανησυχεί από έναν έλεγχο.

Η υπόθεση έχει ήδη πυροδοτήσει πολιτικές αντιπαραθέσεις και ερωτήματα για το εάν ο χρόνος και ο τρόπος του ελέγχου συνδέονται με ευρύτερες εντάσεις γύρω από τη δράση του Συλλόγου, αλλά και την πρωτοβουλία της προέδρού του, να συστήσει νέο πολιτικό φορέα. Παράλληλα, επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση το ζήτημα της θεσμικής θωράκισης των ελεγκτικών αρχών και των ορίων άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, ειδικά όταν πρόκειται για φορείς που εκπροσωπούν θύματα μιας εθνικής τραγωδίας. Το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη.