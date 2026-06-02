Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σημαντικά ευρήματα για τις πολιτικές ισορροπίες καταγράφει η νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Pulse για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί σαφές προβάδισμα και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει πλέον μάχη με την παράταξη της Μαρίας Καρυστιανού για την τρίτη θέση, ενώ η «προοπτική» αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο κριτήριο ψήφου για τους πολίτες, αφήνοντας πολύ πίσω τον παράγοντα του «θυμού».

Advertisement

Advertisement

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,5%, καταγράφοντας άνοδο 1,5 μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 13,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10%.

Σε μικρή απόσταση βρίσκεται η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού με 9,5%, ενώ ακολουθούν το ΚΚΕ με 6% και η Ελληνική Λύση με 5,5%.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 29,5%, διατηρώντας διαφορά 14 μονάδων από την ΕΛΑΣ, η οποία συγκεντρώνει 15,5%.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 11,5%, ενώ η «Ελπίδα» ακολουθεί με 11%, επιβεβαιώνοντας τον ανταγωνισμό για την τρίτη θέση. Στη συνέχεια βρίσκονται το ΚΚΕ με 7%, η Ελληνική Λύση με 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5% και η Φωνή Λογικής με 3,5%.

Καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στην παράσταση νίκης και την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 30%.

Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας και η επιλογή «κανένας» με 17%, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 7%.

Advertisement

Από πού αντλεί δυνάμεις η ΕΛΑΣ

Η δημοσκόπηση καταγράφει ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αντλεί σημαντική στήριξη από τον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς.

Το 33% των ψηφοφόρων της ΕΛΑΣ αυτοτοποθετείται στην Κεντροαριστερά και το 25% στην Αριστερά. Παράλληλα, το 55% προέρχεται από ψηφοφόρους που είχαν επιλέξει τον ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές, ενώ το 10% προέρχεται από το ΚΚΕ και το 7% από το ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο, το 49% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η πολιτική επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει «ελάχιστες ή καθόλου» διαφορές σε σχέση με το παρελθόν. Αντίθετα, μεταξύ όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν την ΕΛΑΣ, το 34% θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ.

Advertisement

Συνεργασίες ή αυτοδυναμία;

Σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζονται να προτιμούν είτε την αυτοδυναμία είτε μια συνεργασία με το δεύτερο κόμμα.

Στο ΠΑΣΟΚ κυριαρχεί η άποψη υπέρ των συνεργασιών μόνο εφόσον το κόμμα δεν είναι ο ισχυρότερος εταίρος.

Αντίστοιχα, στο στρατόπεδο της ΕΛΑΣ, το 44% δηλώνει θετικό σε κυβερνητική συνεργασία υπό την προϋπόθεση ότι το κόμμα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Advertisement

Η εκλογική βάση της Μαρίας Καρυστιανού

Η παράταξη της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το 25% των ψηφοφόρων της δηλώνει ότι δεν εντάσσεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά κατανέμονται κυρίως μεταξύ του Κέντρου και της Κεντροδεξιάς.

Παράλληλα, στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 11% των ερωτηθέντων απαντά ότι θα το ψήφιζε «σίγουρα» ή «μάλλον». Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 16% των πιθανών ψηφοφόρων της Καρυστιανού δηλώνει επίσης θετικό σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η «προοπτική» κυρίαρχο κριτήριο ψήφου

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας αφορά τα κριτήρια με τα οποία οι πολίτες δηλώνουν ότι θα προσέλθουν στην κάλπη.

Advertisement

Το 54% απαντά ότι θα ψηφίσει με γνώμονα την «προοπτική» για το μέλλον της χώρας, ενώ το 21% δηλώνει ότι θα καθοδηγηθεί από την «ανησυχία και την ασφάλεια». Μόλις το 11% αναφέρει ως βασικό κίνητρο τον «θυμό».

Advertisement

Το στοιχείο αυτό εμφανίζεται διακομματικό, καθώς η «προοπτική» αναδεικνύεται σε κυρίαρχο κριτήριο μεταξύ των ψηφοφόρων όλων των πολιτικών χώρων.

Αυξημένη ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά

Η έρευνα καταγράφει επίσης ενίσχυση της ανησυχίας των πολιτών για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Το 25% δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ», ενώ το 30% «αρκετά», ποσοστά αυξημένα σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Απριλίου. Η μεταβολή αποδίδεται από τους αναλυτές στις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το νομοσχέδιο της Άγκυρας που σχετίζεται με το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Advertisement