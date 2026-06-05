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Στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA μίλησε ο σχεδιαστής μόδας, Ερωτόκριτος Κυμιωνής για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Ως ιδρυτικό μέλος του «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», χαρακτήρισε τη Μαρία Καρυστιανού «ευλογία» και ως ένα νέο και «καθαρό» πρόσωπο στη δημόσια ζωή, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή.

Η ενασχόληση με τα κοινά

«Είμαι κοντά σε κάθε ικανό άνθρωπο, που μπορεί να βοηθήσει να αλλάξει η κοινωνία μας, η χώρα μας, η παιδεία μας, η υγεία μας. Ασχολούμαι με τα κοινά πολλά χρόνια, δηλαδή από το 2010 που έφυγε το παιδί μου από λευχαιμία, μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή άρχισα και βοήθαγα το “Χαμόγελο του Παιδιού”, κάνουμε ομάδες αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης σε Αθήνα και Ρέθυμνο, που κάνουμε δωρεάν μαθήματα, και κάνω και συγγραφικό έργο» σημείωσε στο MEGA.

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Όπως τόνισε, δεν σκοπεύει να είναι υποψήφιος, αλλά θα προσφέρει συμβουλευτικά και υποστηρικτικά, με κύριο στόχο την κάθαρση και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης.

«Προσωπικά, θέλω να βοηθήσω αυτό το έργο. Θα είμαι συμβουλευτικά, θα είμαι πίσω από τις κάμερες, θα είμαι μπροστά από τις κάμερες, θα είμαι αθόρυβα; Αυτό δεν με απασχολεί. Εμένα με απασχολεί πώς μπορώ να βοηθήσω αυτή τη στιγμή αυτή τη γυναίκα» είπε και συμπλήρωσε:

«Δεν τη βλέπω σαν μια χαροκαμένη μάνα»

«Δεν τη βλέπω σαν μια χαροκαμένη μάνα. Εγώ βλέπω μια ευλογία, όπως βλέπω και το δικό μου γεγονός με τον γιο μου μια ευλογία, γιατί ξαφνικά έχω γίνει ο μπαμπάς πολλών παιδιών που βοηθάμε. Η κυρία Καρυστιανού για μένα είναι μια ευλογημένη γυναίκα αυτή τη στιγμή, που το μόνο που χρειάζεται να προσέξει είναι οι άνθρωποι που θα είναι δίπλα της».

«Έγραφα πριν ενάμιση χρόνο ότι σίγουρα ο μόνος τρόπος για να αποδοθεί δικαιοσύνη -για την κυρία Καρυστιανού και για όλο το κομμάτι των Τεμπών- είναι να πάρει την εξουσία στα χέρια της. Ένα μέρος ανθρώπων ή ένας άνθρωπος που να βγει μπροστά, που να μπορεί να εφαρμόζει τη δικαιοσύνη, να εφαρμόζεται η ισονομία. Και αυτή τη στιγμή, μας έχει αποδείξει η σύγχρονη πολιτική σκηνή ότι αυτό δεν υφίσταται».

Ο Ερωτόκριτος Κυμιωνής είπε πως βασικά στοιχεία του κόμματος Καρυστιανού είναι δικαιοσύνη και κάθαρση, ενώ υπογράμμισε την αγνότητα των προθέσεών της ως έναν νέο, «καθαρό» εκπρόσωπο στην πολιτική σκηνή, σε αντίθεση με πρόσωπα του παρελθόντος που, όπως λέει, έχουν αποδειχθεί αναξιόπιστα.

«Η πρόθεση είναι ότι πάμε να αλλάξουμε την Ελλάδα με άλλη νοοτροπία. Η κυρία Καρυστιανού είναι σαν να έρχεται ένας νέος εκπρόσωπος, εργαζόμενος, να μου ζητήσει εργασία, που δεν την γνωρίζω, που βλέπω την καθαρότητά της… Γιατί να μην δοκιμάσουμε την κυρία Καρυστιανού; Που ο κύριος Τσίπρας -που εγώ θέλω να είμαι δίκαιος- λένε η πολιτική βγάζει ψεύτες και κλέφτες λέει. Εγώ το “κλέφτες” θα το έβγαζα από τον κύριο Τσίπρα, θα άφηνα μόνο το “ψεύτες”», είπε.