«Αυταρχική» χαρακτήρισε τη Μαρία Καρυστιανού ο Νίκος Καραχάλιος, αναφέροντας πως «δεν δέχεται καμία κριτική». Ειδικότερα, σχολιάζοντας στον ΑΝΤ1 την είδηση της δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ο Νίκος Καραχάλιος δήλωσε πως η κυρία Καρυστιανού επιλέγει «το επικίνδυνο στρατόπεδο της υπερδεξιάς».

«Βλέπω μία γυναίκα με πολύ μεγάλη δημοφιλία όπως ο κ. Βαρουφάκης τον Ιανουάριο του 2015. Η δημοφιλία δεν είναι το μόνο προσόν που χρειάζεσαι για να κάνεις πολιτική καριέρα και μάλιστα να δηλώνεις ότι θα είσαι πρώτο κόμμα και να λες και ξεκάθαρα ότι σε μία εποχή συνεργασιών, δεν θα συνεργαστείς με κανέναν», ανέφερε ο κ. Καραχάλιος στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Πρόσθεσε επίσης ότι: «Καλά κάνει και θέλει να κάνει κόμμα, είναι φιλόδοξη γυναίκα».

Εξήγησε ότι «η πολιτική απαιτεί και απαντήσεις», και πως από όσα δήλωσε η κ. Καρυστιανού χθες στην συνέτευξη της στο Kontra, «δεν φωτισθήκαμε σε τίποτα παρόλο που ήταν παραμονή των Θεοφανίων».

Σε ερώτηση γιατί ενώ πήγαιναν χέρι-χέρι, ξαφνικά άφησε ο ένας το χέρι του άλλου ο κ. Καραχάλιος απάντησε: «Γιατί η κ. Καρυστιανού είναι αυταρχική, δεν δέχεται καμία κριτική, δεν δέχεται καμία βελτίωση».

Ο ίδιος τόνισε ότι η κ. Καρυστιανού «θεωρεί ότι ξέρει τα πάντα και για την πολιτική» και πως «μιλάει συνεχώς για κάθαρση, χωρίς να μας λέει πώς».

Τέλος, σε εκείνο το σημείο ανέφερε για την Μαρία Καρυστιανού ότι εκείνη «επιλέγει ένα στρατόπεδο, το οποίο εγώ της είπα ότι όχι μόνο δεν πρέπει να το κάνει, αλλά είναι και επικίνδυνο». Όταν ερωτήθηκε ποιο είναι αυτό απάντησε ότι είναι αυτό της «υπερδεξιάς».