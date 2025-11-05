«Το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν, αν θέλει τα domain της τα δίνω αύριο» είπε στον ΑΝΤ1 ο Νίκος Καραχάλιος , πρώην σύμβουλος στρατηγικής της ΝΔ, σχετικά με όσα έγραψε σε ανάρτησή του για την πλατφόρμα και τη Μαρία Καρυστιανού.

«Το Κ στο ΚΥΜΑ είναι η κοινωνία που λέει κάντε κάτι. Ο κόσμος υποδεικνύει τη Μαρία Καρυστιανού ως αυτή που περνάει σαν κύμα από τον Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο μια μητέρα θύματος Τεμπών, η Μαρία συμβολίζει μια ιδέα, της δικαιοσύνης και της κάθαρσης».

K οπως ΚΥΜΑ

Κ οπως ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κ οπως ΚΙΝΗΜΑ

Κ οπως ΚΑΛΟΣΥΝΗ

Κ οπως ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Κ οπως ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κ οπως ΚΑΘΑΡΣΗ

Κ οπως ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

ΥΓ.Η Μαρια ενεργοποιησε το κοινωνικό σύνολο

Κ μας ΚΑΛΕΣΕ

να αυτενεργησουμε

Εμεις-οι απλοί πολιτες-

νοιαζομαστε

+αποκρινομαστεhttps://t.co/aBN2BbmBGE https://t.co/iOiM48Q6jC pic.twitter.com/lDxpC9iZ1I — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) November 2, 2025

«Η Μαρία πρώτα από όλα είναι άνθρωπος που έχει έντονα συναισθήματα μετά από αυτά που έχει βιώσει, ένιωσε τη δύναμη του κύματος και ένιωσα ότι κάπου αιφνιδιάστηκε» είπε, αναφερόμενος στη διάψευση από πλευράς της ίδιας.

Ο κ. Καραχάλιος είπε πως «έχουμε συναντηθεί 15-20 φορές μόνο τους τελευταίους 3 μήνες», προσθέτοντας πως «η Μαρία με φώναξε και μου είπε θέλω να προχωρήσουμε να οργανώσουμε το κίνημα, όχι το ΚΥΜΑ, που μπορεί να μετασχηματιστεί σε κόμμα και να πάμε στο κοινοβούλιο. Αυτό κάναμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι κατ’ εντολή της Μαρίας, φωνάξαμε τα κανάλια και η πρόθεση ήταν να ανακοινωθεί ένα κόμμα. Καταλαβαίνω τους δισταγμούς της καθώς οι μισοί της λένε προχώρα και οι άλλοι μισοί μην μπλέξεις με την πολιτική. Κάνουν ένα λάθος, θα έπρεπε να της λένε να μην μπλέξει με κόμματα».

«Δεν απαντώ ως εκπρόσωπος της Μαρίας αλλά ως ένας από τους πολλούς. Γι’ αυτό είπα ότι το ΚΥΜΑ δεν εκφράζεται μόνο τα Τέμπη αλλά και το Μάτι. Το ΚΥΜΑ δεν πρέπει να το δούμε αποκλειστικά ως ζήτημα των Τεμπών» προσθέτοντας ότι «η Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει με double score τον Μητσοτάκη στις εκλογές της Κυριακής αν τις προκήρυσσε. Γιατί την ώρα που θα κινηθεί η Μαρία, θα κινηθεί ο Σαμαράς και δευτερευόντως ο Τσίπρας».