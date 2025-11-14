Ο Πάνος Καμμένος ήθελε να συγχωνευτούν οι ΑΝΕΛ με το «ΚΥΜΑ». που έχει συνδεθεί με τη Μαρία Καρυστιανού, υποστηρίζει ο Νίκος Καραχάλιος, πρώην σύμβουλος επικοινωνίας στις κυβερνήσεις Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, κάνοντας λόγο για «ανισόρροπη ιδέα».
«ΚΑΝΕΛ= ΚΥΜΑ+ΑΝΕΛ!!! Αυτό είναι both fake news +παλαβομαρες Αυτή ήταν συμβολικά η ανισόρροπη ιδέα του Πάνου! Να μας προσφέρει το κουφάρι των ΑΝΕΛ +η Μαρία να το συγχωνεύσει με ΤΟ ΚΥΜΑ +σε ρόλο Αντιπροεδρου(!!) άλλη σεβαστή κυρια.. Τα έκανε όλα μπάχαλο! Κρίμα Χαοτικός Ασεβή» γράφει σε ανάρτησή του ο Νίκος Καραχάλιος.
Σε άλλη ανάρτηση συνεχίζει πως «όταν είδε ότι εγώ αρνούμαι τη “συγχώνευση” εφηύρε την προσέγγιση Μαρίας+Αντώνη».
«Το μόνο πάντως που καταφέρνουν με τις -ακρίτες -ανιστόρητες -χυδαίες (η υβριστική αναφορά στον Αντώνη+μάλιστα μετά από την απώλεια ήταν εκτός κάθε ορίου) -μυθοπλαστικές επιθέσεις τους είναι 1.Φουντώνουν ΤΟ ΚΥΜΑ 2.Θα καταλάβει η Μαρία την καμμένη πλεκτάνη. Εμείς την περιμένουμε» συμπληρώνει σε άλλη.