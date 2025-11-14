Για «ροπή προς τη μυθολογία» κατηγόρησε τον Πάνο Καμμένο ο Νίκος Καραχάλιος, επικοινωνιολόγος και πρώην σύμβουλος επικοινωνίας στις κυβερνήσεις Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ενώ υποστήριξε ότι από τη στιγμή που ενεπλάκη στην υπόθεση των Τεμπών, «όλα γύρισαν ανάποδα».

Μιλώντας στο «Βεργίνα TV», είπε πως «ο Πάνος έχει μια ροπή προς τη μυθολογία. Πού είναι ευχάριστη όταν κάνεις κοινωνικά παρέα, αλλά όταν μπλέκεις τη μυθολογία με την πολιτική μπορούν να τιναχτούν πράγματα στον αέρα και όχι μόνο τρένα», ανέφερε, προσθέτοντας πως «από τη στιγμή που ενεπλάκη στην υπόθεση των Τεμπών, όλα γύρισαν ανάποδα».

Κατά τον κ. Καραχάλιο η εμπλοκή Καμμένου φαίνεται να επηρέασε τη στάση της Μαρίας Καρυστιανού, που «άρχισε να βλέπει το ΚΥΜΑ όχι ως κύμα που θα τη βελτιώσει, αλλά ως κύμα που θα την πνίξει». Ο κ. Καραχάλιος υποστήριξε ακόμη ότι «η Καρυστιανού έκανε μήνυση στην Κοβέσι, είπε ότι θα κάνει κίνημα και ο Καμμένος, τον άνθρωπο που τα είχε σχεδιάσει αυτά μαζί της, δηλαδή εμένα, τον έβαλε απέναντι».



«Εδώ έχουμε ένα δίπολο πολιτικών. Εγώ και ο κ. Σαμαράς είμαστε πολιτικά πρόσωπα, ενώ υπάρχει και ένα δίδυμο γυναικών, οι κυρίες Καρυστιανού και Κοβέσι. Μέχρι την εμφάνιση του Πάνου, εμφανίζονταν στην ίδια γραμμή, ζητώντας δικαίωση. Ξαφνικά, με την εμπλοκή του, η Καρυστιανού στράφηκε εναντίον της Κοβέσι».

Ο Πάνος Καμμένος είχε αφήσει αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή του: «Ξέρετε, το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς, που ανέτρεψε το 1993 τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τώρα επανέρχεται να κάνει το ίδιο. Δεν μπορεί αυτός που παρέδωσε τη ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ να λέει για σημιτικό μόρφωμα», είχε πει, προσθέτοντας πως «ο Σαμαράς προσπαθεί να εξουδετερώσει οποιαδήποτε δύναμη βρίσκεται δεξιά της ΝΔ».