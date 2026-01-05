Η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε και επίσημα τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος, το οποίο θα συμμετάσχει στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές διεξαχθούν, με την ίδια να δηλώνει παρούσα ως υποψήφια.

Μιλώντας στο Kontra, η κ. Καρυστιανού επιβεβαίωσε ότι το εγχείρημα βρίσκεται ήδη σε φάση ταχείας οργάνωσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσχώρησης του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη, στο νέο πολιτικό σχήμα.

Παράλληλα, απέφυγε να ξεκαθαρίσει αν η ίδια θα αναλάβει την ηγεσία του κόμματος, τονίζοντας πως ο στόχος είναι συλλογικός και ανιδιοτελής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο άνθρωπος που θα ηγηθεί θα πρέπει να μην έχει «βαρίδια», να διαθέτει τόλμη, αποφασιστικότητα, θάρρος, αγάπη για την αλήθεια και ουσιαστική γνώση των αναγκών της κοινωνίας.

Η Μαρία Καρυστιανού έκανε λόγο για μια περίοδο έντονης κοινωνικής αφύπνισης, επισημαίνοντας ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά αποκαλύψεων και σταδιακής υπέρβασης της διχόνοιας που χαρακτήριζε την ελληνική κοινωνία επί χρόνια.

Σύμφωνα με την ίδια, το νέο πολιτικό εγχείρημα έχει ήδη κινητοποιήσει Έλληνες τόσο εντός όσο και εκτός χώρας, με πολλούς πολίτες να εκδηλώνουν την πρόθεση να συνδράμουν ενεργά. Η προσπάθεια, όπως τόνισε, εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις.

Για τις αντιρρήσεις που έχουν εκφράσει μέλη του συλλόγου των συγγενών θυμάτων, η κ. Καρυστιανού απάντησε: «Σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη των συγγενών, σε αυτά τα τρία χρόνια διαφωνώ με κάποια πράγματα που κάνουν κάποιοι, δεν το έχω πει όμως ποτέ δημόσια. Δε μου έχει ζητηθεί μέχρι σήμερα να παραιτηθώ από τον Σύλλογο, τον Μάρτιο τελειώνει η θητεία μου».

Τι είπε για Κώστα Καραμανλή

Δε θα ήθελε να συναντηθεί με τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, είπε ακόμη σε μια αποστροφή της η Μαρία Καρυστιανού, εξηγώντας πως δεν έχει κάτι να πει σε έναν άνθρωπο που κοιμάται ήσυχος κι αντιμετωπίζει με αναίδεια τα θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος και τους συγγενείς τους.

Οι χορηγίες

Θα δημοσιεύσουμε τον ισολογισμό του συλλόγου των συγγενών, δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού με αφορμή τον έλεγχο της ΑΑΔΕ και αρνήθηκε ότι υπάρχει εξωτερική χρηματοδότηση στο εγχείρημα: «Το κόμμα μας δε θα έχει χορηγούς», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δημοσκοπήσεις

Αν και απάντησε σε σχετικό ερώτημα, ότι δεν την ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις, στη συνέχεια η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε πως «αν είναι να αλλάξουμε κάποια πράγματα, στόχος μας είναι η πρωτιά».

Η εργαλειοποίηση

«Μου έχουν προσφέρει χρήματα και τίτλους για να κλείσω το στόμα μου», απάντησε όταν ερωτήθη για τις κατηγορίες που της απευθύνουν περί εργαλειοποίησης του θανάτου της κόρης της Μάρθης.

«Ο κ. Τσίπρας μας ανέβασε ψηλά και μετά μας γκρέμισε»

«Ο κ. Τσίπρας έχει υπογράψει το χειρότερο μνημόνιο κι έχει υποθηκεύσει το κράτος σα να είναι δική του περιουσία, για 100 χρόνια. Δεν είχε ξανακυβερνήσει κι είχε βγει λέγοντας, θα τα αλλάξω όλα. Μας ανέβασε ψηλά και μετά μας γκρέμισε. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα, ότι μας εξαπάτησε».

Όσο για το σενάριο περί συνεργασίας με τη ΝΔ, η απάντησή της κ. Καρυστιανού ήταν «ένα απόλυτο όχι». Γενικά, εμφανίστηκε αρνητική σε κάθε μετεκλογική συνεργασία.