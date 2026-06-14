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Για τη συνεργασία που είχε πριν από αρκετά χρόνια με τον Λάκη Λαζόπουλο αναφέρθηκε ο Γιάννης Ξανθούλης, ο οποίος ανέφερε ότι τον αγαπάει πολύ, προσθέτοντας πως τα κατάφεραν έστω και δύσκολα και τα βρήκαν.

Ο γνωστός συγγραφέας βρέθηκε καλεσμένος στο νέο επεισόδιο της εκπομπής της Νίκης Λυμπεράκη «Πάμε μια βόλτα;», που προβλήθηκε από το MEGA το απόγευμα της Κυριακής (14/06/2026). Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η παρουσιάστρια του επιφύλαξε μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς στο πλατό εμφανίστηκε και ο Λάκης Λαζόπουλος.

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«Τη δεύτερη χρονιά στην παράσταση ήταν ο θρίαμβος του Λαζόπουλου. Ο Λαζόπουλος αποκτά μια καινούργια φωνή, μια καινούργια νότα και βρίσκει τον εαυτό του. Μόνος του δηλαδή ήταν εφευρέτης του εαυτού του, πραγματικά, στην κυριολεξία. Δια βοής! Πρώτη φορά το ‘χω δει αυτό. Όταν τελείωσε έναν μονόλογο που έκανε, όλο το θέατρο ήταν όρθιο», εξομολογήθηκε αρχικά ο Γιάννης Ξανθούλης.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σχέση που διατηρεί σήμερα με τον δημοφιλή καλλιτέχνη, λέγοντας: «Με τον Λάκη Λαζόπουλο καταφέραμε και τα βρήκαμε, δύσκολα. Αν τον είχα μπροστά μου, σήμερα, θα του έλεγα ότι τον αγαπώ πολύ».

Από την πλευρά του, ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον συγγραφέα. «Από την περίπτωση “Γιάννης Ξανθούλης” κρατάω έναν επαρχιώτη, ο οποίος με γοήτευσε και με τρέλανε με το πως είχε πακετάρει την επαρχία του. Δεύτερον, κρατώ πως ξαφνικά μου έδινε μια φράση την οποία δεν περίμενα και στην αρχή δεν ήξερα πως να αντιδράσω. Αυτό όμως δημιούργησε την έκρηξη στα κείμενα. Ο Γιάννης είναι το απρόβλεπτο, το απροσδόκητο, το ανέλπιστο», τόνισε χαρακτηριστικά στο MEGA.