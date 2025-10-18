Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει στην τηλεόραση με το Αλ Τσαντίρι στις 29 Οκτωβρίου και μιλά για τη νέα του σεζόν, τα κοινωνικά μηνύματα της σάτιράς του και την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Σε μια ειλικρινή συνέντευξη στο Mega, ο δημοφιλής ηθοποιός και σατιρικός σχολιαστής αναλύει τη θέση της σάτιρας στη δημόσια ζωή και τη σημασία της αλήθειας στην τέχνη και την καθημερινότητά μας.

Ο Άγνωστος Στρατιώτης και η συμβολική του αξία

«Ο στρατιώτης είναι άγνωστος. Γνωστοί γίνονται μόνο οι πολιτικοί στη Βουλή. Ο Άγνωστος Στρατιώτης εκπροσωπεί όλους εκείνους που αγωνίζονται σιωπηλά – τον γονιό που έχασε το παιδί του, τον άνθρωπο που δεν έχει να φάει», τόνισε ο Λαζόπουλος.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη τροπολογία για τον χώρο μπροστά από το Μνημείο, παρατήρησε πως «μερικοί δυσφορούν από την πίεση του κόσμου και προσπαθούν να διεκδικήσουν περισσότερο χώρο, παρόλο που τα τετραγωνικά ανήκουν στον λαό».

«Οι αστυνομικοί στις εκπομπές δεν είναι η λύση»

Ο Λαζόπουλος αναφέρθηκε επίσης στον Πάνο Ρούτσι και στον ρόλο του αστυνομικού στη σάτιρα. «Ο Πάνος είναι ήσυχος αλλά αποφασιστικός, με τρόπο πρωτόγνωρο για την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να φωνάξει για να εκφράσει την ψυχή του», είπε.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή αστυνομικών στις τηλεοπτικές εκπομπές, τόνισε: «Δεν μου αρέσει η παρουσία τους ως σταθερού στοιχείου. Η σάτιρα χρειάζεται την ισορροπία και τη συντηρητική άποψη, αλλά όχι ως μόνιμο εργαλείο ελέγχου του παρουσιαστή».

Η πολιτική και η τηλεοπτική θεματολογία

Για την επερχόμενη σεζόν του Αλ Τσαντίρι, ο Λαζόπουλος σχολίασε: «Όταν μιλάς με ειλικρίνεια και σεβασμό, δεν υπάρχει περιορισμός. Η ΝΔ προσφέρει απεριόριστη θεματολογία. Το κοινό γνωρίζει πολύ καλά τι γίνεται, το 75% έχει συνείδηση της διαφθοράς».

Αποκάλυψε ότι οι πρώτες καλεσμένες της σεζόν θα είναι η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Σχόλιο για την επιστροφή Τσίπρα

Ο Λαζόπουλος αναφέρθηκε και στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική: «Θα τον δεχόμουν ξανά υπό την προϋπόθεση ότι αυτή τη φορά θα υπάρχει σωστό μπαλέτο να τον πλαισιώνει. Την πρώτη φορά το μπαλέτο φταίει, αλλά τώρα πρέπει να είναι επιτυχημένο».

Θέατρο και η αξία της αλήθειας

Εκτός από την τηλεόραση, ο Λαζόπουλος πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ένας ήρωας με παντούφλες» στο θέατρο Βέμπο. Σχολιάζοντας τη θεατρική του δουλειά, τόνισε: «Όσο το ψέμα εισχωρεί στη ζωή μας, το αναγνωρίζουμε σαν δικό μας. Η συνήθεια να ζούμε με ψέματα είναι επικίνδυνη και η τέχνη πρέπει να μας το θυμίζει».