Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέες λεπτομέρειες προέκυψαν αναφορικά με το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 25 Ιουλίου, στo Ρέθυμνο, με τον 2χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα.

Το αγοράκι, γερμανικής καταγωγής, ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του, οι οποίοι, όταν αντιλήφθηκαν την απουσία του, άρχισαν να το αναζητούν με αγωνία.

Advertisement

Advertisement

Λίγο αργότερα το εντόπισαν στον πυθμένα της πισίνας, χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας παραμείνει εκεί για περίπου 2 με 3 λεπτά.

Το επανέφερε η μητέρα του που είναι γιατρός, μετά από 5 λεπτά -Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ

Οι επόμενες στιγμές ήταν δραματικές, με τη μητέρα του παιδιού, που είναι γιατρός, ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ και επί περίπου πέντε λεπτά έδινε μάχη για να το επαναφέρει.

Οι προσπάθειές της απέδωσαν καρπούς, ενώ στη συνέχεια στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες σταθεροποίησης της κατάστασής του.

Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), καθώς υπήρχε ανησυχία για το αν έχουν προκληθεί βλάβες στον εγκέφαλο του παιδιού.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το 2χρονο βρέθηκε μέσα στην πισίνα, ενώ η αγωνία όλων στρέφεται πλέον στην πορεία της υγείας του μικρού παιδιού.

Πηγή: neakriti