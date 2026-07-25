Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αποσωληνώθηκε ένα 2χρονο αγοράκι, το οποίο νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όταν ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, το μεσημέρι του Σαββάτου (25.07.2026) στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Advertisement

Advertisement

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακωνσταντής, ανέφερε πως το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πλέον αναπνέει μόνο του, χωρίς υποστήριξη, με τους γιατρούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών να έχουν πέσει από πάνω του.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.

Πηγή: creta24