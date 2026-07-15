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Τραγική κατάληξη είχε για μία 48χρονη τουρίστρια από τη Γαλλία η παραμονή της σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσσήνης, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την πισίνα του καταλύματος.

Αμέσως στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να καταβάλλουν προσπάθειες για να την επαναφέρουν.

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Στη συνέχεια, η 48χρονη διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας tharrosnews.gr.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η άτυχη γυναίκα διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης.