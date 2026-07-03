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Άγνωστοι πέταξαν δηλητηριασμένο δόλωμα σε αυλή σπιτιού στην Μεσσηνία, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία ενός σκύλου, που έδωσε «μάχη» για να κρατηθεί στην ζωή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα στις αρχές Ιουνίου στην Μικρή Μαντίνεια. Οι άγνωστοι δράστες πέταξαν στην αυλή της κατοικίας ένα κομμάτι γουρνοπούλα που ήταν «παγιδευμένο» με απαγορευμένο φυτοφάρμακο.

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Το δόλωμα έφερε χαρακτηριστική μπλε χρωστική ουσία και το ζώο εμφάνισε σπασμούς, αστάθεια στο βάδισμα και ταχύπνοια. Η κατάστασή του ήταν κρίσιμη και η ιδιοκτήτρια αντιλήφθηκε έγκαιρα τον κίνδυνο, μεταφέροντας άμεσα τον σκύλο στον κτηνίατρο.

Εκείνος έδωσε «μάχη» για περίπου τέσσερις ώρες προκειμένου να τον κρατήσει στην ζωή, καταφέρνοντας τελικά να τον σώσει. Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι τοπικές αστυνομικές αρχές, οι οποίες διερευνούν την φρικιαστική αυτή υπόθεση.

Πηγή: messinialive.gr