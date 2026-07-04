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Βαρύ είναι το κλίμα στη Γιάλοβα Μεσσηνίας μετά τον τραγικό θάνατο του 6χρονου αγοριού, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, με όσους γνώριζαν το παιδί και τη μητέρα του να κάνουν λόγο για μια ανείπωτη τραγωδία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν τον 6χρονο ως ένα χαρούμενο και δραστήριο παιδί, ενώ στάθηκαν ιδιαίτερα στις προσπάθειες της 32χρονης μητέρας του, η οποία εργαζόταν αδιάκοπα για να του προσφέρει ό,τι είχε ανάγκη.

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«Ήταν ένα ζωηρό παιδάκι. Η μητέρα του ήταν σκληρά εργαζόμενη. Δούλευε για να τα βγάλει πέρα και έκανε δύο δουλειές», ανέφερε κάτοικος της Γιάλοβας.

Η είδηση του θανάτου του παιδιού έχει βυθίσει στο πένθος το χωριό, καθώς οι κάτοικοι έβλεπαν καθημερινά τη μητέρα και τον γιο της και γνώριζαν τον αγώνα που έδινε για την ανατροφή του.

«Από το πρωί κλαίει όλο το χωριό. Το παιδάκι το βλέπαμε κάθε μέρα και η μάνα του έτρεχε συνεχώς για να το μεγαλώσει», είπε συγκινημένος ένας από τους κατοίκους.

Με συγκίνηση μίλησε και ο εργοδότης της 32χρονης, τονίζοντας ότι η ζωή της ήταν αφιερωμένη στο παιδί της και πως δεν σταματούσε ποτέ να φροντίζει για την υγεία και την εξέλιξή του.

«Το αγαπούσε πάρα πολύ το παιδάκι και το πρόσεχε πολύ. Πάλευε καθημερινά γι’ αυτό. Έτρεχε σε εργοθεραπείες και φυσιοθεραπείες, ενώ πρόσφατα είχαν επισκεφθεί και το Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας για εξετάσεις, οι οποίες είχαν καλά αποτελέσματα. Είναι πολύ κρίμα και για το παιδί και για τη μητέρα», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο πνιγμός του 6χρονου, προκειμένου να διαπιστωθούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.