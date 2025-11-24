Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Βάρκιζα με ομάδες νεαρών να έρχονται στα χέρια.



Από τη συμπλοκή, δύο ανήλικοι Πακιστανοί, 16 και 17 ετών τραυματίστηκαν με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι και ο ένα ς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων και ο άλλος στο «Ασκληπιείο» Βούλας. Αμφότεροι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου ενώ δυο Έλληνες, 16 και 19 ετών, δέχθηκαν σωματική επίθεση και τραυματίστηκαν ελαφρά.

Οι δυου τελευταίοι οδηγήθηκαν στο ΑΤ για καταθέσεις καθώς και ένας 16χρονος Βούλγαρος, ακόμη ένας Έλληνας 17 ετών και ένας 18χρονος Αλβανός.



Κατά πληροφορίες έχουν γίνει συνολικά οκτώ συλλήψεις.

Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να χωρίζονται σε δύο ομάδες: ο Βούλγαρος μαζί με τους Πακιστανούς, και οι Έλληνες μαζί με τον Αλβανό, ενώ στην υπόθεση ενεπλάκη και ένας ακόμη 20χρονος Έλληνας. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη.



Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τα αίτια της συμπλοκής δεν έχουν διευκρινιστεί.