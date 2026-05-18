Ανησυχία προκαλούν οι συνεχείς καταγγελίες κατοίκων της Λάρισας για ομάδες ανηλίκων που κινούνται βραδινές ώρες στην περιοχή της οδού Βόλου και φέρονται να πετούν αντικείμενα προς διερχόμενα οχήματα και πεζούς, δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις.

Μία Λαρισαία περιγράφει στο onlarissa.gr πως το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, κοντά στη διάβαση όπου πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη η λαϊκή αγορά, συγκεντρώθηκε ομάδα περίπου 20 παιδιών, κυρίως αγοριών αλλά και κοριτσιών. Σύμφωνα με την ίδια, αρκετοί φορούσαν μαύρα ρούχα, κάποιοι κινούνταν με ηλεκτρικά πατίνια, ενώ επικρατούσε ένταση, φωνές και βρισιές στην περιοχή.

Όπως καταγγέλλει, τα παιδιά πετούσαν νερομπαλόνια, μπουκάλια με νερό, αλλά και πέτρες προς διερχόμενα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να ακούγονται δυνατοί θόρυβοι και χτυπήματα. Μάλιστα, αναφέρει πως λίγες ημέρες νωρίτερα είχε πέσει ακόμη και παλιά γλάστρα πάνω σε όχημα, γεγονός που, όπως λέει, τα ίδια τα παιδιά συζητούσαν μεταξύ τους.

Η ίδια σημειώνει πως ένα από τα μικρότερα παιδιά φορούσε μάσκα, ενώ υποστηρίζει ότι όταν αυτοκίνητο σταμάτησε στην περιοχή, οι περισσότεροι από τους νεαρούς τράπηκαν σε φυγή. Παρά το γεγονός ότι κλήθηκε η αστυνομία από πολίτη που βρέθηκε στο σημείο, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί τα παιδιά είχαν ήδη αποχωρήσει.

Η καταγγελία συνοδεύεται και από βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται νεαρός να πετά νερομπαλόνια προς διερχόμενο αυτοκίνητο.

Την ίδια ώρα, κάτω από σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί Λαρισαίοι περιγράφουν ανάλογα περιστατικά στην ίδια αλλά και σε άλλες περιοχές της πόλης. Πολίτης αναφέρει πως έχει δεχθεί επανειλημμένα πέτρες ενώ περνούσε βραδινές ώρες με μηχανάκι κάτω από τη διάβαση, σημειώνοντας πως στο οδόστρωμα υπάρχουν συχνά μεγάλες πέτρες και πως «ευτυχώς δεν τον πέτυχαν». Άλλος σχολιαστής κάνει λόγο για παρόμοιο περιστατικό στην οδό Ιουστινιανού, όπου παιδιά φέρονται να πετούσαν νερομπαλόνια και μπουκάλια με νερό από ταράτσα προς περαστικούς, μαθητές και γυναίκες με καρότσια.

Οι αναφορές έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση μεταξύ κατοίκων, με πολλούς να ζητούν μεγαλύτερη επιτήρηση στην περιοχή και παρέμβαση τόσο των αρχών όσο και των γονέων, πριν σημειωθεί σοβαρός τραυματισμός.