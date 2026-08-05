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Οι δράστες προσέγγισαν το θύμα έξω από εστιατόριο και τον πυροβόλησαν εξ επαφής, με την επίθεση να καταγράφεται από την κάμερα της εφαρμογής.

Οι τοπικές αρχές ασφαλείας επιβεβαίωσαν τον θάνατο του influencer και διεξάγουν εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Η δολοφονία σημειώνεται εν μέσω περιόδου έντονης εγκληματικότητας και συγκρούσεων μεταξύ αντίπαλων φατριών του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή της πολιτείας Σιναλόα.

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Νεκρός από πυρά έπεσε την Τρίτη 4 Αυγούστου ο Μεξικανός influencer Σέσαρ Γκαστέλουμ, την ώρα που πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση μέσω TikTok μαζί με φίλους του, έξω από εστιατόριο ταχυφαγίας στην πόλη Κουλιακάν, στα βορειοδυτικά του Μεξικού.

Ο Γκαστέλουμ, ο οποίος είχε σχεδόν 600.000 ακολούθους και είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τα κωμικά βίντεό του, βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση όταν δύο άγνωστοι άνδρες, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και φορούσαν κράνη, τον πλησίασαν.

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Στο υλικό της μετάδοσης φαίνεται ο συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας να βγάζει όπλο και να πυροβολεί τον νεαρό influencer σχεδόν εξ επαφής, ενώ η κάμερα κατέγραφε τη στιγμή της επίθεσης. Αξιωματούχος ασφαλείας της πολιτείας Σιναλόα επιβεβαίωσε τον θάνατο του Γκαστέλουμ, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Lo presentían, momentos antes de la ejecución en medio de una transmision en vivo del Influencer César Gastélum en Culiacán, ya habian visto a los Sicarios en moto, LEE MÁS AQUÍ 👇👉 https://t.co/PUSHvHC3I7 pic.twitter.com/7xlTBAQ77c August 5, 2026

Σύμφωνα με το CNN, η δολοφονία σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης βίας στην περιοχή, καθώς συνεχίζεται η αιματηρή σύγκρουση ανάμεσα σε αντίπαλες φατρίες του οργανωμένου εγκλήματος που διεκδικούν τον έλεγχο της πρωτεύουσας της πολιτείας, Κουλιακάν.

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη δολοφονία της 23χρονης influencer ομορφιάς Βαλέρια Μάρκες, τον Μάιο του 2025. Η Μάρκες είχε δολοφονηθεί επίσης κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok, μέσα στο ινστιτούτο αισθητικής όπου εργαζόταν στην πόλη Ζαπόπαν της πολιτείας Χαλίσκο. Η υπόθεση είχε διερευνηθεί ως γυναικοκτονία.

Για τη δολοφονία της Μάρκες, οι μεξικανικές αρχές συνέλαβαν τον Ιούλιο στο Χαλίσκο τον Ραμόν Άνχελ Άλβαρες Αγιάλα, γνωστό με το ψευδώνυμο «El R-1».

Ο υπουργός Ασφαλείας της χώρας, Ομάρ Γκαρσία Χάρφουτς, είχε αναφέρει ότι ο Άλβαρες Αγιάλα ήταν επικεφαλής εγκληματικού πυρήνα που συνδεόταν με το διαβόητο Καρτέλ «Νέα Γενιά του Χαλίσκο» (CJNG). Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι είχε σχεδιάσει και χρηματοδοτήσει τη δολοφονία του δημάρχου της πόλης Ουρουάπαν, Κάρλος Μάνσο, τον Νοέμβριο του 2025.

Με πληροφορίες από CNN