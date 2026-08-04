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Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον κατηγορούμενο να μεταφέρει αποσκευές προς το σημείο όπου εντοπίστηκε το θύμα, ενώ η σύζυγός του ενημέρωσε τις Αρχές για ύποπτες κινήσεις του.

Ο Αχμαντζάι παραδέχθηκε τη χρήση των τραπεζικών καρτών και του κινητού τηλεφώνου της 38χρονης, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι τη βρήκε νεκρή στο διαμέρισμά της.

Η σύζυγος του δράστη παρέδωσε στις Αρχές χρηματικό ποσό και συσκευή που της είχε δώσει ο 26χρονος, εγκαταλείποντας την κοινή τους οικία με το παιδί τους.

Δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρει ότι η οικογένεια της Αμερικανίδας συζύγου του δράστη είχε εκφράσει εξαρχής σοβαρές αντιρρήσεις για τον γάμο τους.

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Τις αντιρρήσεις που είχε η οικογένεια της Αμερικανίδας συζύγου του Σαρίφ Αχμαντζάι απέναντι στον γάμο τους φέρνει στο φως δημοσίευμα της Daily Mail, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του 26χρονου για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος στην Κυψέλη.

Όπως ανέφερε η θεία της Αμερικανίδας, οι γονείς της Αλέινα Χολ από την πρώτη στιγμή αντιμετώπιζαν με έντονο προβληματισμό τη σχέση της με τον νεαρό Αφγανό, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα ως μετανάστης το 2016, ασπάστηκε στη συνέχεια τον χριστιανισμό και αργότερα παντρεύτηκε την εθελόντρια.

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«Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, έχω ακούσει μόνο γι΄ αυτόν. Μπορώ όμως να σας πω ότι ο αδελφός μου και η κουνιάδα μου δεν ήθελαν ποτέ να παντρευτούν» τόνισε η θεία της Χολ.

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Pictured: Afghan small-boat migrant accused of being Athens 'suitcase killer' of British woman, ten years after he arrived in Europe and married a US Christian refugee volunteer



An Afghan professional boxer who arrived in Greece on a small boat before marrying an… pic.twitter.com/kyyYp1gi0A August 3, 2026

Το ζευγάρι απέκτησε ένα παιδί και δημιούργησε τη χριστιανική οργάνωση «Love Every Nation Athens», η οποία δραστηριοποιείται στην υποστήριξη προσφύγων. Η Ρος συμμετείχε επίσης σε χριστιανικές και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε γνωρίσει το ζευγάρι μέσα από τη συγκεκριμένη δράση. Το διαμέρισμα στην οδό Ρεθύμνου, όπου διέμενε, ανήκε στην οργάνωση, ενώ ο Αχμαντζάι και η σύζυγός του είχαν στην κατοχή τους κλειδιά του χώρου, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η σορός της 38χρονης εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Κομβικό ρόλο στις έρευνες έπαιξε το υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο ο 26χρονος φέρεται να εμφανίζεται να αποχωρεί από το διαμέρισμα μεταφέροντας μια βαλίτσα και ένα σακίδιο, να κατευθύνεται προς το σημείο όπου βρέθηκε η σορός και λίγο αργότερα να επιστρέφει χωρίς τις αποσκευές.

Οι Αρχές επικέντρωσαν την έρευνά τους στον Αχμαντζάι έπειτα από ενημέρωση της συζύγου του, η οποία έκανε λόγο για ύποπτες κινήσεις του. Όπως κατέθεσε, το βράδυ της 15ης Ιουλίου διαπίστωσε ότι απουσίαζε από το σπίτι και, μέσω εφαρμογής εντοπισμού τοποθεσίας, είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της Ρος.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι εντόπισε τη Βρετανίδα νεκρή στο μπάνιο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές της κάρτες για αναλήψεις χρημάτων, καθώς και το κινητό της τηλέφωνο για να αποστείλει μηνύματα σε συγγενείς και φίλους της, παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια.

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Μετά τον εντοπισμό της σορού της Ρος, η σύζυγός του εγκατέλειψε την κοινή τους κατοικία μαζί με το παιδί τους. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο 26χρονος της παρέδωσε 2.550 ευρώ και ένα καινούργιο κινητό τηλέφωνο, όμως εκείνη τα παρέδωσε στις Αρχές, εκτιμώντας ότι είχαν αγοραστεί με χρήματα που ανήκαν στο θύμα.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα μεταλλικό πιστόλι-ρέπλικα τύπου Glock, καθώς και ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου.

Ποιος είναι ο 26χρονος Αφγανός

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, ο Αχμαντζάι διένυσε πεζός τη διαδρομή μέσω Πακιστάν, Ιράν και Τουρκίας, φτάνοντας τελικά στη Λέσβο το 2016, έπειτα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες να περάσει το Αιγαίο.

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Στην Ελλάδα έμαθε αγγλικά, γνώρισε τη μετέπειτα σύζυγό του, ασπάστηκε τον χριστιανισμό και ασχολήθηκε ενεργά με την πυγμαχία. Μαζί με την Αλέινα Χολ ανέπτυξαν έντονη κοινωνική δράση υπέρ των προσφύγων, οργανώνοντας διανομές τροφίμων, δωρεάν μαθήματα πυγμαχίας για ασυνόδευτους ανήλικους και άλλες πρωτοβουλίες.

First picture of professional boxer accused of killing British woman in Athens https://t.co/DieaiBvJSX pic.twitter.com/c1LAgGOs4N — The Mirror (@DailyMirror) August 3, 2026

Αστυνομικές πηγές, τις οποίες επικαλείται η Daily Mail, αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος είχε πει στη σύζυγό του πως είχε έρθει σε αντιπαράθεση με τη Ρος, επειδή εκείνη επιχειρούσε να τον πείσει να ενταχθεί σε μια πιο αυστηρή χριστιανική ομάδα.

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Η Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, με καταγωγή από το Εδιμβούργο, επισκεπτόταν συστηματικά την Ελλάδα τα τελευταία επτά χρόνια, συμμετέχοντας ως εθελόντρια σε δράσεις στήριξης προσφύγων, αστέγων και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η τελευταία επιβεβαιωμένη επικοινωνία της καταγράφηκε το βράδυ της 15ης Ιουλίου, όταν μίλησε τηλεφωνικά με στενή φίλη της. Στη συνέχεια, συγγενείς και φίλοι άρχισαν να λαμβάνουν μηνύματα που τους προκάλεσαν ανησυχία, καθώς διέφεραν από τον τρόπο με τον οποίο συνήθιζε να επικοινωνεί.

Πηγή: Daily Mail

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