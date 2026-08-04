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Σάλο έχει προκαλέσει στην Ινδία η δολοφονία μιας 50χρονης δασκάλας, με βασικό κατηγορούμενο τον 53χρονο σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι εμπνεύστηκε το έγκλημα από σειρά του HBO.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Καμάλ Σινγκ φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με ψαλίδι μέσα στο σπίτι τους στο Δελχί, έπειτα από έντονο καβγά για την περιουσία τους, τραυματίζοντάς την θανάσιμα. Μετά τη δολοφονία, πραγματοποίησε ανάληψη περίπου 7.300 δολαρίων από τραπεζικό λογαριασμό και διέφυγε με σκούτερ, όπως μεταδίδει η Hindustan Times.

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Το άψυχο σώμα της 50χρονης εντόπισε αργότερα το ίδιο βράδυ ο γιος του ζευγαριού. Αστυνομικός ανέφερε ότι η σορός έφερε «πολλαπλά τραύματα από μαχαιριές στον λαιμό και την πλάτη», ενώ μέσα σε τσάντα που βρέθηκε στο σπίτι εντοπίστηκε «ένα ψαλίδι με ίχνη αίματος».

Σύμφωνα με τους Times of India, κάμερες ασφαλείας της κατοικίας κατέγραψαν κραυγές λίγο πριν ο 53χρονος εγκαταλείψει το σημείο.

Ο άνδρας συνελήφθη τη Δευτέρα, έχοντας στην κατοχή του περίπου 13.400 δολάρια σε μετρητά. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε τρένο όταν εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Husband Arrested for Wife's Murder in Pre-Planned Property Dispute | Shahdara Police Solves Sensational Case



👉 Husband Kamal Singh arrested for allegedly murdering his wife in Jagatpuri.

👉 Murder was reportedly pre-planned over a long-standing property dispute.

👉 ₹12.75 lakh… pic.twitter.com/szsi6OkR2Q — Walia News Network (@WaliaNewsNet) August 3, 2026

Η σειρά του HBO που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο 53χρονος είπε στους αστυνομικούς πως εμπνεύστηκε το σχέδιο της δολοφονίας από τη σειρά του HBO «The Staircase», η οποία προβλήθηκε το 2022 με πρωταγωνιστές τους Κόλιν Φερθ, Τόνι Κολέτ, Ζιλιέτ Μπινός και Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ.

Η σειρά βασίζεται στην πραγματική υπόθεση του 2001, όταν η Κάθλιν Πίτερσον βρέθηκε νεκρή στη βάση της σκάλας του σπιτιού της στο Ντάραμ της Βόρειας Καρολίνας. Για τον θάνατό της συνελήφθη ο σύζυγός της, ο συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Μάικλ Πίτερσον, ο οποίος κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της.