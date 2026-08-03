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Πρωταθλητής πυγμαχίας ήταν στο παρελθόν ο 26χρονος από το Αφγανιστάν, που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία της 38χρονης από τη Σκωτία, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στην Κυψέλη.

Ο 26χρονος όχι μόνο φρόντισε να κρατήσει ενεργοποιημένο το κινητό τηλέφωνο του θύματος και από αυτό να στέλνει γραπτά μηνύματα στο περιβάλλον της, υποδυόμενος την 38χρονη και λέγοντας ότι είναι καλά και θέλει να μείνει «μόνη», αλλά πήρε και μία δεύτερη σύνδεση.

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Από αυτή τη δεύτερη σύνδεση έστελνε μηνύματα στους γονείς του θύματος, στους φίλους της, ακόμα και στον εαυτό του ως άνδρας, μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, ισχυριζόμενος ότι ήταν ο δολοφόνος και ότι διέπραξε το αδίκημα λόγω θρησκευτικών διαφορών, επειδή εκείνη ήθελε να τον προσηλυτίσει. Μία κίνηση στην προσπάθειά του να παραπλανήσει τις αρχές, λένε οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, γνωρίζοντας τις σχέσεις της 38χρονης με την εκκλησία των Προτεσταντών.

Οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών συγκέντρωσαν βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο απεικονίζεται ο δράστης να φεύγει από τον χώρο φιλοξενίας ΜΚΟ, όπου φέρεται να δολοφόνησε την 38χρονη, με μία βαλίτσα, να φθάνει στο κτίριο της Κυψέλης και να αποχωρεί από εκεί χωρίς τη βαλίτσα.

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξε και η κατάθεσή της συζύγου του, η οποία δήλωσε ότι την επίμαχη στιγμή ξύπνησε και είδε ότι ο 26χρονος δεν ήταν μαζί της, αλλά από εφαρμογή ανεύρεσης στο κινητό είδε ότι εκείνος ήταν στο χώρο φιλοξενίας.