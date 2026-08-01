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Ρ. βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο χώρο στην Κυψέλη από τις ελληνικές αρχές.

Οι έρευνες της αστυνομίας επικεντρώνονται στα τελευταία 72ωρα της ζωής της εθελόντριας που βοηθούσε αστέγους και απόρους στην περιοχή.

Κάτοικοι είχαν δει το θύμα να συνομιλεί με αστέγους, ενισχύοντας την πιθανότητα ο δράστης να ήταν άτομο που η γυναίκα προσπαθούσε να βοηθήσει.

Οι αρχές αναζητούν ένα άτομο γνωστό με το όνομα Μάρκος, το οποίο συχνάζει στην περιοχή και έχει ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς προς τις γυναίκες.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την βρετανική «Daily Mail» για την υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζ. Ρ., η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο χώρο στην Κυψέλη, με τις Αρχές να επικεντρώνουν πλέον τις έρευνές τους στα τελευταία 72ωρα πριν από τον εντοπισμό της σορού της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Βρετανίδα ήταν Χριστιανή και εθελόντρια και είχε αφιερώσει τη ζωή της στην υποστήριξη των απόρων.

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Κάτοικοι της περιοχής την είχαν δει να συνομιλεί με αστέγους κοντά στον ερειπωμένο χώρο όπου εκείνοι διαμένουν, καταναλώνουν αλκοόλ και κάνουν χρήση ουσιών, τροφοδοτώντας τις υποψίες ότι δολοφονήθηκε από κάποιο άτομο που προσπαθούσε να βοηθήσει.

Η 38χρονη, με καταγωγή από το Εδιμβούργο —γνωστή στους οικείους της ως Λίζα—, ταξίδευε συχνά στην Ελλάδα τα τελευταία επτά χρόνια προσφέροντας εθελοντική εργασία σε κακοποιημένες γυναίκες, μετανάστες και αστέγους, έχοντας συμμετάσχει σε διάφορες ανθρωπιστικές αποστολές ανά τον κόσμο, όπως στο Κουρδιστάν, όπου παρείχε βοήθεια σε Σύρους πρόσφυγες.

Η Μαρία, συνταξιούχος και κάτοικος Κυψέλης, δήλωσε στη The Mail για τη φιλανθρωπική δράση της άτυχης

«Είδα μια αλλοδαπή γυναίκα να μιλάει με αστέγους της περιοχής. Δεν μου φάνηκε περίεργο, καθώς συχνά έρχονται διάφοροι άνθρωποι εδώ για να τους βοηθήσουν. Σοκαρίστηκα όταν είδα τις φωτογραφίες στις εφημερίδες και συνειδητοποίησα ότι επρόκειτο για την ίδια γυναίκα. Κρίμα που συνέβη κάτι τέτοιο σε έναν άνθρωπο με τόσο καλή ψυχή. Ελπίζω η αστυνομία να συλλάβει γρήγορα τον δράστη ώστε να μάθουμε τι πραγματικά συνέβη».

Από την πλευρά της, η Άντα, πρόσφυγας από τη Νιγηρία, ανέφερε:

«Πολλοί άνθρωποι έρχονται εδώ για να στηρίξουν τους αστέγους και όσους από εμάς είμαστε άποροι. Δεν της μίλησα, αλλά τη συνάντησα στον δρόμο να συνομιλεί με αστέγους και υπέθεσα ότι ήταν μία από αυτούς που έρχονται να επιτελούν “το έργο του Θεού”. Ας αναπαυθεί η ψυχή της».

Η Ελληνική Αστυνομία εκτιμά σοβαρά το ενδεχόμενο ο δράστης να ήταν πρόσωπο που η 38χρονη γνωρίζε, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί ακόμα ο βαθμός της οικειότητάς τους. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό ενός ατόμου με το όνομα «Μάρκος», ο οποίος συχνάζει στην περιοχή της Κυψέλης, φέρει μαχαίρι και είναι γνωστός για τη βίαιη συμπεριφορά του απέναντι σε γυναίκες.