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Οι Αρχές αναλύουν το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του θύματος, το οποίο εξέπεμπε στην Αθήνα για ημέρες μετά τον θάνατό της.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να έστειλε παραπλανητικά μηνύματα από τη συσκευή για να καθυστερήσει τις έρευνες των Αρχών.

Παράλληλα, αναζητούνται πρόσωπα που η θανούσα είχε αναφέρει ως φίλους της από τις ΗΠΑ, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η μεταφορά της σορού στο κτίριο πραγματοποιήθηκε πιθανότατα με τα πόδια από κοντινή απόσταση.

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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζ. Ρ., η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο χώρο στην Κυψέλη, με τις Αρχές να επικεντρώνουν πλέον τις έρευνές τους στα τελευταία 72ωρα πριν από τον εντοπισμό της σορού της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν μια ομάδα ανθρώπων που η 38χρονη φέρεται να αποκαλούσε «Αμερικανούς φίλους» και με τους οποίους είχε αποφασίσει να μείνει για λίγες ημέρες στην περιοχή της Κυψέλης.

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Η Ελίζαμπεθ είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου, ταξιδεύοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Εδιμβούργου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα φιλοξενούνταν αρχικά από Έλληνες φίλους της στο Κερατσίνι.

Ωστόσο, στις 15 Ιουλίου φέρεται να τους ενημέρωσε ότι θα έφευγε από το σπίτι τους προκειμένου να μείνει με Αμερικανούς γνωστούς της στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Daily Mail, η 38χρονη δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα πρόσωπα ούτε για τη σχέση που είχε μαζί τους.

«Είπε στους Έλληνες φίλους της ότι θα περνούσε λίγο χρόνο με Αμερικανούς φίλους στην Κυψέλη, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες», ανέφερε αστυνομική πηγή που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον ποιοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί, αν πράγματι υπήρχε η συγκεκριμένη φιλοξενία και ποια ήταν η τελευταία επαφή της Βρετανίδας μαζί τους πριν από τον θάνατό της.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν ήδη λάβει καταθέσεις από το ελληνικό περιβάλλον της 38χρονης στο Κερατσίνι. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να συνδέει τους συγκεκριμένους ανθρώπους με τη δολοφονία, ωστόσο οι πληροφορίες που έδωσαν θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την ανασύνθεση των τελευταίων κινήσεων της Ελίζαμπεθ.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να φωτιστούν τα κενά γύρω από τις τελευταίες ημέρες της ζωής της και να εντοπιστούν τα πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν κρίσιμες πληροφορίες για την υπόθεση.

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Το κινητό της και τα μηνύματα μετά τον θάνατό της



Το κινητό τηλέφωνο της άτυχης γυναίκας έχει μπει στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της συσκευής μετά τον θάνατό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τηλέφωνο φέρεται να εξέπεμπε στίγμα στην περιοχή της Αθήνας από τις 15 έως και τις 29 Ιουλίου, γεγονός που δημιουργεί νέα ερωτήματα για το ποιος το είχε στην κατοχή του και πώς κινήθηκε μετά το έγκλημα.

Οι Αρχές αναλύουν τα δεδομένα γεωεντοπισμού, προκειμένου να διαπιστώσουν αν η συσκευή βρέθηκε και σε άλλα σημεία της Αττικής. Οι διαδρομές που θα προκύψουν ενδέχεται να δώσουν στοιχεία για τις κινήσεις του δράστη, αλλά και για το πού μπορεί να βρισκόταν τις ημέρες μετά τη δολοφονία.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η δολοφονία να σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση από το εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου βρέθηκε η βαλίτσα. Τα μέχρι τώρα στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι η μεταφορά της σορού έγινε με τα πόδια και όχι με κάποιο όχημα.

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Σημαντικό κομμάτι της έρευνας αποτελεί και ο εντοπισμός των προσώπων που η 38χρονη είχε αναφέρει ως «Αμερικανούς φίλους». Η Ελίζαμπεθ, η οποία αρχικά φιλοξενούνταν από Έλληνες φίλους της στο Κερατσίνι, είχε αναφέρει ότι στις 15 Ιουλίου θα μετακόμιζε στην Κυψέλη για να μείνει με γνωστούς της από τις ΗΠΑ.

Οι Έλληνες φίλοι της έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές και μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να τους συνδέει με την υπόθεση. Ωστόσο, οι καταθέσεις τους θεωρούνται κρίσιμες για την ανασύνθεση των τελευταίων ωρών πριν από την εξαφάνιση της γυναίκας.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης μηνύματα που φέρεται να στάλθηκαν από το κινητό της μετά την εξαφάνισή της. Σε αυτά, η 38χρονη φέρεται να ανέφερε σε φίλους και συγγενείς ότι χρειαζόταν χρόνο για τον εαυτό της και ότι ήθελε να μείνει μόνη για ένα διάστημα.

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Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα συγκεκριμένα μηνύματα να μην στάλθηκαν από την ίδια, αλλά από τον δράστη, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η γυναίκα ήταν ζωντανή και να καθυστερήσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της.