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Ο 26χρονος από το Αφγανιστάν μεταφέρει τη γυναίκα από τη Σκωτία μέσα σε βαλίτσα, μετά τη δολοφονία της, προς το κτίριο στην Κυψέλη όπου και εντοπίστηκε η σορός της στις 18 Ιουλίου.

Πρωταθλητής πυγμαχίας ήταν στο παρελθόν ο 26χρονος από το Αφγανιστάν, που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία της 38χρονης από τη Σκωτία, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στην Κυψέλη.

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Ο 26χρονος όχι μόνο φρόντισε να κρατήσει ενεργοποιημένο το κινητό τηλέφωνο του θύματος και από αυτό να στέλνει γραπτά μηνύματα στο περιβάλλον της, υποδυόμενος την 38χρονη και λέγοντας ότι είναι καλά και θέλει να μείνει «μόνη», αλλά πήρε και μία δεύτερη σύνδεση.