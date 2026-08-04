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Προθεσμία για την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026 έλαβαν από τις δικαστικές αρχές Ναυπλίου οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι, ηλικίας 20 και 24 ετών, προκειμένου να απολογηθούν για τη στυγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου ενός εκ των κατηγορουμένων, Παναγιώτη Μπέσκα στις Αργολικές Ειδήσεις, η διαδικασία πήρε αναβολή καθώς η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε τον απαραίτητο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες.

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Οι δύο αλλοδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και οπλοκατοχή.