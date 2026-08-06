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«Τα παιδιά έχουν μια μικρή ίωση στο στομάχι και κάνουν εμετούς. Μπορούμε να μεταφέρουμε τη διαδικτυακή συνομιλία για αύριο;».

Ήταν το τελευταίο μήνυμα που έστειλε η 44χρονη Σάρα Μάιερς στον πρώην σύζυγό της, Μπρέιντι Χάρμον, στις 10 Ιουνίου. Ο πατέρας δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι, σύμφωνα με την Αστυνομία, πίσω από τη δήθεν αδιαθεσία των παιδιών κρυβόταν ένα σχέδιο μαζικής δολοφονίας, το οποίο η πρώην σύζυγός του είχε οργανώσει μαζί με την 64χρονη μητέρα της, Έιμι Στέντμαν.

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Τα τέσσερα παιδιά, η 13χρονη Χάρπερ, ο 11χρονος Χάντσον και τα 10χρονα δίδυμα Γκάβιν και Γκρέισλιν Χάρμον, βρέθηκαν νεκρά μαζί με τη μητέρα και τη γιαγιά τους σε διαμέρισμα στο Μηκάνικβιλ της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Η ξένη πηγή που αποκάλυψε τα τελευταία μηνύματα

Το πρώτο αναλυτικό δημοσίευμα για την τελευταία συνομιλία των γονέων και τα στιγμιότυπα των μηνυμάτων παρουσίασε η τοπική εφημερίδα του Όλμπανι Times Union, σε ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Wendy Liberatore.

Η Times Union είχε ήδη αναφέρει από τις 4 Αυγούστου ότι ο πατέρας είχε λάβει μήνυμα για δήθεν πόνους στο στομάχι, ενώ στις 5 Αυγούστου δημοσίευσε ολόκληρη τη συνομιλία. Αργότερα ακολούθησε η New York Post και άλλα αμερικανικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η τελευταία επικοινωνία με τον πατέρα

Ο Μπρέιντι Χάρμον ζούσε στη Γιούτα και δεν είχε δει από κοντά τα παιδιά του από τον Νοέμβριο του 2019. Έπειτα από πολυετή δικαστική διαμάχη, είχε εξασφαλίσει να περάσουν μαζί του δύο μήνες το καλοκαίρι. Σχεδίαζε να ταξιδέψει στο Όλμπανι την 1η Ιουλίου για να τα παραλάβει.

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Στις 5 Ιουνίου η Σάρα Μάιερς τον διαβεβαίωνε με μήνυμα ότι όλα ήταν έτοιμα για το καλοκαίρι. Του ζήτησε μάλιστα να καταθέσει χρήματα για να αγοράσει στα παιδιά αθλητικά παπούτσια.

Στις 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε βιντεοκλήση διάρκειας 17 λεπτών. Ήταν η τελευταία φορά που ο πατέρας είδε τα παιδιά του ζωντανά.

Μία ημέρα αργότερα, ο Χάρμον ζήτησε να μάθει τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι κάθε παιδιού, ώστε να οργανώσει δραστηριότητες και να δημιουργήσουν, όπως έγραψε, νέες οικογενειακές αναμνήσεις. Ζήτησε επίσης τους ιατρικούς φακέλους τους, για να μπορέσει να τα φροντίσει σωστά.

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Η Μάιερς απάντησε ότι συγκέντρωνε όσα της είχε ζητήσει, ώστε όλοι να περάσουν «όμορφα και με ασφάλεια».

«Ελπίζω να γίνουν σύντομα καλά»

Στις 10 Ιουνίου ήταν προγραμματισμένη ακόμη μία διαδικτυακή επικοινωνία του πατέρα με τα παιδιά. Η Μάιερς ζήτησε να αναβληθεί, επικαλούμενη τη δήθεν ίωση και τους εμετούς.

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Ο Χάρμον απάντησε ότι θα συνέχιζε να βάφει το σπίτι και ευχήθηκε στα παιδιά να γίνουν σύντομα καλά.

Την επόμενη ημέρα έστειλε νέο μήνυμα: «Τα παιδιά είναι καλύτερα;». Δεν έλαβε καμία απάντηση. Η βιντεοκλήση που επιχείρησε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα έμεινε επίσης αναπάντητη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εκείνη τη στιγμή τα τέσσερα παιδιά, η μητέρα και η γιαγιά τους ήταν ήδη νεκρά.

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Το σχέδιο είχε αρχίσει τουλάχιστον από τις 5 Ιουνίου

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Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Μηκάνικβιλ, Μπιλ Ράμπιτ, ανακοίνωσε ότι η μητέρα και η γιαγιά είχαν αρχίσει να σχεδιάζουν τις δολοφονίες τουλάχιστον από τις 5 Ιουνίου.

Η έρευνα έδειξε ότι η Στέντμαν επισκέφθηκε διαφορετικά φαρμακεία και αγόρασε μη συνταγογραφούμενα υπνωτικά, ενώ διέθετε και φάρμακα που της είχαν χορηγηθεί με συνταγή. Στο ιστορικό των διαδικτυακών αναζητήσεών της εντοπίστηκαν ερωτήματα για τις αντιδράσεις που προκαλούν συγκεκριμένες ουσίες και για δυνητικά θανατηφόρους τρόπους τραυματισμού.

Τα μηνύματα ανάμεσα στις δύο γυναίκες, σύμφωνα με όσα παρουσίασε η Αστυνομία, περιείχαν συζητήσεις για την προμήθεια και τη χορήγηση των φαρμάκων, τον χώρο όπου θα γίνονταν οι δολοφονίες, τον τρόπο με τον οποίο θα συγκέντρωναν τα παιδιά και όσα θα τους έλεγαν για να μην υποψιαστούν τι συνέβαινε.

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Η χορήγηση των ουσιών φέρεται να άρχισε μεταξύ 10:30 το πρωί και 12 το μεσημέρι, ώστε όλα να έχουν τελειώσει πριν από την απογευματινή επικοινωνία με τον πατέρα.

Όταν τα φάρμακα δεν είχαν το αποτέλεσμα που περίμεναν, σε μήνυμα μεταξύ των δύο γυναικών αναφερόταν ότι «δεν λειτουργεί» και ότι χρειαζόταν άλλη επιλογή.

Η 10χρονη Γκρέισλιν φέρεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι συνέβαινε. Σε μήνυμα από το iPad της παραπονέθηκε για έντονο πόνο στο στομάχι και ρώτησε γιατί δεν την άφηναν να κάνει εμετό. Αργότερα η Στέντμαν έγραψε στην κόρη της ότι «η Γκρέισι κατάλαβε».

Ο Γκάβιν προσπάθησε να αμυνθεί

Η Αστυνομία εκτιμά ότι τρία από τα παιδιά πέθαναν από δηλητηρίαση. Ο 10χρονος Γκάβιν έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και αμυντικά τραύματα, γεγονός που, κατά τον αρχηγό της Αστυνομίας, δείχνει ότι προσπάθησε να προστατευθεί.

Τα οριστικά τοξικολογικά αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Οι θάνατοι των τεσσάρων παιδιών έχουν χαρακτηριστεί ανθρωποκτονίες, ενώ οι θάνατοι της Σάρα Μάιερς και της Έιμι Στέντμαν αυτοκτονίες. Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάστηκαν αναλυτικά στη συνέντευξη Τύπου της Αστυνομίας, την οποία κάλυψαν η Times Union και το WAMC Northeast Public Radio.

Τα σημειώματα μέσα στο διαμέρισμα

Στο σπίτι βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα με την υπογραφή της Έιμι Στέντμαν. Η συντάκτρια αναλάμβανε την ευθύνη και ισχυριζόταν ότι η δολοφονία των παιδιών ήταν ο μόνος τρόπος να τα προστατεύσει από υποτιθέμενη κακοποίηση στη Γιούτα.

Βρέθηκαν επίσης ανυπόγραφα κείμενα, τα οποία οι ερευνητές αποδίδουν στη Σάρα Μάιερς. Σε αυτά εκφραζόταν οργή για το οικογενειακό δικαστήριο της Γιούτα και διατυπώνονταν καταγγελίες ότι η ίδια και τα παιδιά είχαν κακοποιηθεί.

Η Αστυνομία ξεκαθάρισε ότι δεν κατόρθωσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα αυτές τις καταγγελίες. Ο Μπρέιντι Χάρμον τις αρνείται κατηγορηματικά.

«Ό,τι κι αν πίστευαν ότι δικαιολογούσε τις πράξεις τους, η εκ προμελέτης δολοφονία τεσσάρων παιδιών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί προστασία», δήλωσε ο αρχηγός Μπιλ Ράμπιτ.

Δύο έλεγχοι χωρίς να εντοπιστούν οι νεκροί

Οι έξι σοροί βρέθηκαν τελικά στις 23 Ιουνίου, δεκατρείς ημέρες μετά τις δολοφονίες, στο συγκρότημα κατοικιών John S. Moore Homes.

Είχαν προηγηθεί δύο αιτήματα ελέγχου, στις 13 και στις 17 Ιουνίου. Οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος όπου πίστευαν ότι βρισκόταν η οικογένεια, αλλά δεν εισήλθαν. Όπως προέκυψε αργότερα, οι νεκροί βρίσκονταν σε διαφορετικό κτίριο του ίδιου συγκροτήματος.

Η προχωρημένη αποσύνθεση δεν επέτρεψε την άμεση αναγνώριση των σορών.

Οι δέκα επιστολές της Υπηρεσίας Προστασίας Ανηλίκων

Ο πατέρας αποκάλυψε ακόμη ότι από το 2020 είχε λάβει δέκα επιστολές από την Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων της κομητείας Σαρατόγκα, οι οποίες τον ενημέρωναν για έρευνες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης, πιθανή ανεπαρκή εποπτεία και εκπαιδευτική παραμέληση των παιδιών.

Η τελευταία επιστολή είχε ημερομηνία 24 Ιουνίου — μία ημέρα μετά την ανακάλυψη των έξι νεκρών. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος είχε κάνει τις αναφορές ούτε σε ποια συμπεράσματα είχαν καταλήξει οι προηγούμενες έρευνες.

Ο Μπρέιντι Χάρμον, δημοσιεύοντας τα τελευταία μηνύματα, έγραψε ότι τίποτε στις συνομιλίες δεν τον είχε προειδοποιήσει για όσα σχεδιάζονταν. Τόνισε ότι τα παιδιά του δεν ήταν πιόνια σε μια μάχη ελέγχου, αλλά τέσσερις ξεχωριστοί άνθρωποι με όνειρα, φόβους και μια ολόκληρη οικογένεια που περίμενε να τα αγκαλιάσει.

«Πίστευα ότι ετοιμαζόμουν να υποδεχθώ τα παιδιά μου στο σπίτι», έγραψε.

Αντί γι’ αυτό, στις 2 Ιουλίου παρέλαβε στη Γιούτα τις στάχτες τους.