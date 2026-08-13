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Φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε τουριστικό σκάφος στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής τουρκικής παραθαλάσσιας πόλης Φέτιγιε, ανάγκασε τους 115 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων παιδιά, να πηδήξουν με σωσίβια στη θάλασσα, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Οι εθνικότητες των επιβαινόντων δεν έχουν ακόμη καταστεί σαφείς.

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Δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσβησαν τη φωτιά και και οι 115 επιβαίνοντες στο σκάφος απομακρύνθηκαν, τόνισε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Fethiye açıklarında gezi teknesinde yangın: 115 kişi denize atladı



Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yangın çıktı. Teknede bulunan 115 yolcu, alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine can yeleklerini giyerek denize atladı.



Olay, saat 11.12 sıralarında Fethiye… pic.twitter.com/V6IkCRJeQa August 13, 2026

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ δύο άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με ενοχλήσεις από τον καπνό. Παιδιά υποβλήθηκαν σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, σύμφωνα με το Anadolu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 115 kişinin bulunduğu tur teknesinde yangın çıktı.



Aralarında çocukların da olduğu yolcular can yelekleriyle denize atlarken, büyük ölçüde yanan tekne batmaya başladı. pic.twitter.com/1ITtPmGIba — ENSONHABER (@ensonhaber) August 13, 2026

Το σκάφος αχρηστεύτηκε και ξεκίνησε επιχείρηση για τη ρυμούλκησή του στην ακτή.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα του σκάφους περίπου στις 11 το πρωί στον κόλπο Κατραντσί, σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων Demirören. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλο το σκάφος, αναγκάζοντας τους επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα.

🇹🇷 A fire broke out on a tourist excursion boat carrying passengers in Katranci Bay near Fethiye in Turkey’s Mugla province.



The vessel with 115 people on board began to sink.



The cause of the fire is still unknown. pic.twitter.com/Q4UtAT2Nbq — Visegrád 24 (@visegrad24) August 13, 2026

Ομάδες της ακτοφυλακής και του λιμενικού στάλθηκαν στο σημείο, ενώ άλλα σκάφη στην περιοχή συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης, ανέφερε το Demirören.

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