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Σκηνές αλλοφροσύνης και έντονης αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν σε πολυσύχναστη παραλία της Νάξου, όταν χειριστής μικρού σκάφους έχασε τον έλεγχο και με τέρμα το γκάζι εμβόλισε και «καβάλησε» δύο άλλα δεμένα πλοιάρια.

Ανεξέλεγκτη πορεία και σύγκρουση με δεμένα σκάφη

Σύμφωνα με το υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, ο χειριστής ενός μικρού σκάφους έχασε εντελώς τον έλεγχο του πλεούμενου. Ανοίγοντας απότομα το γκάζι, το σκάφος ξεκίνησε μια ανεξέλεγκτη πορεία, παρασύροντας ό,τι βρισκόταν στο πέρασμά του.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, καθώς το ακάθεκτο πλεούμενο «καβάλησε» δύο άλλα μικρά σκάφη που βρίσκονταν σε πολύ κοντινή απόσταση.

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα

Το βίντεο από το περιστατικό, το οποίο κάνει ήδη τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνει την αναστάτωση και τον πανικό που επικράτησε ανάμεσα στους παρευρισκόμενους.

Στο σημείο υπήρχαν πολλά πλεούμενα αλλά και λουόμενοι σε απόσταση αναπνοής, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί από καθαρή τύχη κάποιος σοβαρός τραυματισμός.