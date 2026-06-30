Σε εξέλιξη είναι το Υπουργικό Συμβούλιο και σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση μίλησε για το κόστος ζωής και την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
“Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην αντλία”, είπε, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο Πρωθυπουργός.
Παράλληλα, αναφερόμενος στο αποτέλεσμα της χθεσινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με παράγοντες της αγοράς -μία σύσκεψη που κατέληξε σε συμφωνία για “πάγωμα” τιμών το επόμενο δίμηνο και μείωση τους από τον Σεπτέμβριο- σημείωσε ότι “θα υπάρχει έλεγχος από το υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή και συναντίληψη παράγοντες αγοράς για πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο”.
Περισσότερα σε λίγο….