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Την ευγνωμοσύνη του προς το κοινό που τον στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια εξέφρασε ο Νίνο μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη 9 Ιουλίου. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε με συγκίνηση για την αγάπη που δέχεται καθημερινά από τον κόσμο, τονίζοντας πως, όπου κι αν βρεθεί, πολλοί άνθρωποι του ζητούν να φωτογραφηθούν μαζί του.

Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι έχει περάσει περισσότερο από τη μισή ζωή του υπό το φως της δημοσιότητας, γεγονός που τον κάνει πλέον να μην μπορεί να θυμηθεί πώς ήταν η καθημερινότητά του πριν γίνει γνωστός.

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Όπως ανέφερε, η θερμή ανταπόκριση που συναντά σε κάθε του εμφάνιση δεν είναι κάτι που θεωρεί δεδομένο. Αντίθετα, αισθάνεται βαθιά ευλογημένος και ευγνώμων για την αγάπη και το ενδιαφέρον που συνεχίζει να λαμβάνει από τον κόσμο.

Στο βίντεο ο Νίνο δήλωσε χαρακτηριστικά: «Περισσότερο από τη μισή μου ζωή την περνάω μέσα στα φώτα της δημοσιότητας. Ταξιδεύω, πάω στο αεροδρόμιο, περνάω τα διόδια, πάω στο περίπτερο… όπου κι αν πάω, μου ζητάνε να βγούμε φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ ωραίο να σε αγαπάει ο κόσμος. Πάνω από τη μισή μου ζωή την έχω περάσει έτσι. Δεν θυμάμαι πώς ήταν πριν. Είμαι πολύ ευλογημένος γι’ αυτό και ευγνώμων. Έτσι μου ήρθε να πω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ όλους».