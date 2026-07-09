Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι οι ελληνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ολοκληρώνοντας την κυβερνητική θητεία.

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη για ρεαλιστικές πολιτικές δεσμεύσεις, αποφεύγοντας τον λαϊκισμό και τις υποσχέσεις που στερούνται δημοσιονομικής βάσης.

Η κυβέρνηση παραμένει εντός των στόχων που τέθηκαν το 2023, επιτυγχάνοντας σημαντική πρόοδο σε τομείς όπως η ψηφιοποίηση και η απασχόληση.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επισήμανε τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία ψευδών ειδήσεων κατά την εκλογική διαδικασία.

Αναφορικά με τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη εκπληρώσει τους στόχους για τις αμυντικές δαπάνες, ενισχύοντας τη θέση της χώρας διεθνώς.

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«Οι ελληνικές εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, στο τέλος της θητείας μας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση που είχε με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, στο πλαίσιο της 30ής Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την Ελληνική Κυβέρνηση.

Ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι έχει κουραστεί να το επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη και εστίασε στις μεγάλες αλλαγές που έχουν συντελεστεί στις ζωές όλων λόγω των μεγάλων προκλήσεων όπως της κλιματικής κρίσης, των γεωπολιτικών εξελίξεων, της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.

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Μιλώντας για την ανάγκη να δοθούν υποσχέσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «η πρώτη κατευθυντήρια συμβουλή είναι ότι πρέπει να είσαι ταπεινός, να αντιμετωπίζεις αυτές τις ανησυχίες με ταπεινοφροσύνη, και να μην υπόσχεσαι τον ουρανό με τα άστρα. Οι πολίτες είναι ρεαλιστές, κατανοούν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε δραματικές αλλαγές, γι’ αυτό πιστεύω ότι αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό λαϊκίστικα κόμματα από τη δεξιά και την αριστερά όταν αυτά υπόσχονται λύσεις που είναι ξεκάθαρα μη ρεαλιστικές αν αναλογιστούμε τις δημοσιονομικές συνέπειες.»

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, «είναι εύκολο να «πετάς» χρήματα σε ένα πρόβλημα, αλλά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Χώρες που το επιχείρησαν στο παρελθόν, περιλαμβανομένης της Ελλάδας, σχεδόν χρεοκόπησαν. Εμείς δεν θα επαναλάβουμε το λάθος.»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε όσα είχε πει προεκλογικά το 2023 και που σήμερα σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί, κάνοντας αναφορά σε τομείς όπως στη μείωση της ανεργίας, στην προστασία των εργαζομένων, στην ψηφιοποίηση του κράτους και σε άλλους.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αποτελεί ευθύνη των υπεύθυνων κομμάτων να διασφαλίσουν ότι έχουμε τα οικονομικά μέσα να υποστηρίξουμε όποιες πολιτικές προτείνουμε, ώστε να τις υλοποιήσουμε.

«Ο πειρασμός είναι πάντα μεγάλος, να δώσεις υπερβολικές υποσχέσεις, αλλά σε δύο διαδοχικές εκλογές κερδίσαμε απόλυτη πλειοψηφία με το να μην δίνουμε υπερβολικές υποσχέσεις. Και όταν βλέπω τι έχουμε πετύχει, τώρα που βρισκόμαστε στο τέταρτο έτος της θητείας μας, σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε ότι θα κάναμε το 2023, είμαστε εν πολλοίς εντός των στόχων», εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα ανέδειξε τον κίνδυνο σε αυτές τις εκλογές εξαιτίας της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και των ψεύτικων βίντεο ή ειδήσεων που μπορεί να κατασκευαστούν μέσω ΑΙ.

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Η συζήτηση πάντως ξεκίνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ερωτάται για τα αποτελέσματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι η Σύνοδος στην Άγκυρα επικύρωσε τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί ένα χρόνο πριν, για αύξηση των αμυντικών δαπανών και τόνισε ότι η Ευρώπη αποφάσισε να περάσει μπροστά στην Άμυνα. Παράλληλα υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει, από το 2026, τον στόχο για το 2035, κάτι που όπως είπε “μας βάζει σε μία, κατά κάποιο τρόπο, ελίτ ομάδα μόλις 5 μελών του NATO που ήδη έχουν φτάσει σε αυτό το ορόσημο”.

“Το σημαντικό μήνυμα που βγήκε από τη Σύνοδο συνδέεται με το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και, επίσης, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις ΗΠΑ και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας”, σημείωσε ο Πρωθυπουργός.



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Σχετικά με τη συζήτηση που υπάρχει για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι «αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο όταν, στην Ελλάδα, περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μία πολύ «στενόμυαλη» προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα.»