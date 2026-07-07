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Με μια θερμή χειραψία υποδέχτηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Μαρέβα Γκραμπόφσκι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, όπου δίνεται το εναρκτήριο λάκτισμα των εργασιών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με το δείπνο που παραθέτει απόψε προς τιμήν των αρχηγών κρατών ο Τούρκος πρόεδρος.

Η σύζυγος του Έλληνα πρωθυπουργού,ασπάστηκε τη σύζυγο του Τούρκου προέδρου. Το πρωθυπουργικό ζεύγος είχε υποδεχθεί στο αεροδρόμιο ο τούρκος υπουργός Εμπορίου, Ομέρ Μπολάτ.

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O Ελληνας πρωθυπουργός έφτασε λίγο πριν τις 20:00 στο Λευκό Παλάτι, όπου μαζί με την σύζυγό του τους υποδέχτηκε ο Ερντογάν μαζί με την σύζυγό του, Εμινέ.

Οι δυο ηγέτες αντάλλαξαν τις καθιερωμένη χειραψία στην είσοδο της προεδρικής κατοικίας, αντάλλαξαν τις πρώτες κουβέντες και στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν.

Ο Κ. Μητσοτάκης προσέρχεται στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προβάλλοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου και αναδεικνύοντας την ανάγκη για ισχυρότερη αμυντική θωράκιση της Ευρώπης.

Δείπνο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ παραθέτει αυτή την ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα μαζί με την σύζυγό του.

Οι εργασίες της Συνόδου στην τουρκική πρωτεύουσα ανοίγουν με το δείπνο που παραθέτει προς τους ηγέτες των κρατών-μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το κύριο σκέλος των συζητήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρωί της Τετάρτης, με το βάρος να πέφτει στην εφαρμογή της μεγάλης συμφωνίας που έχουν ήδη αναλάβει οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, με στόχο αυτές να φτάσουν συνολικά το 5% του ΑΕΠ.