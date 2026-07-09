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Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων αεροσκαφών και οι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους το 2027.

Παράλληλα, ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη να καταργηθεί η τουρκική απειλή πολέμου, την οποία χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει με το κλίμα της Συμμαχίας.

Στόχος παραμένει η διατήρηση ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας και η προώθηση μιας εποικοδομητικής σχέσης με την Τουρκία παρά τις υφιστάμενες διαφορές.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Κοζάνη για την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, στέλνοντας μήνυμα κατά της τρομοκρατίας και του τοξικού πολιτικού λόγου.

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Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στο γεγονός ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35», μπορεί να μην άρεσε στην τουρκική πλευρά -κάτι που σημείωσε σε δηλώσεις του ο Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν- όμως, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, ήταν μία ρεαλιστική τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού που ανέδειξε το προφανές.

Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μετέχει στο πρόγραμμα των F-35 και οι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν την εκπαίδευση τους στα υπερσύγχρονα αεροσκάφη μέσα στο 2027, όπως επίσης ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το αίτημα της Τουρκίας για να μπει και αυτή στο πρόγραμμα «σκοντάφτει» στο Κογκρέσο.

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Ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, και σίγουρα όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν. Όπως δεν δέχομαι κι εγώ υποδείξεις για το τι θα αγοράσουμε εμείς ως χώρα, προκειμένου να θωρακίσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας και να ασφαλίσουμε τη χώρα.»

Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η διατήρηση ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας με την τουρκική πλευρά. Και για να λειτουργήσει καλύτερα ο διάλογος με την Άγκυρα είναι αναγκαίο να εκλείψουν παράγοντες όπως η απειλή πολέμου από τη γειτονική χώρα, το casus belli δηλαδή για το οποίο μίλησε για δεύτερη φορά το τελευταίο διάστημα ο Πρωθυπουργός. «Νομίζω ότι είναι μία ιστορική ανορθογραφία», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτιμώντας ότι «δεν ταιριάζει και με το κλίμα της Συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.»

Απαντώντας σε ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά που έθεσε στη συνέντευξη Τύπου τουρκικό μέσο ενημέρωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ήταν πάντα υπέρ μιας εποικοδομητικής, λειτουργικής και παραγωγικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, αναφέρθηκε σε μία σειρά από τομείς που υπάρχει συνεργασία όπως στο μεταναστευτικό και στον τουρισμό και εξήγησε ότι η βασική διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με τον Πρόεδρο Ερντογάν στην κατεύθυνση μιας εποικοδομητικής σχέσης. Ακόμη και αν δεν επιλύσουμε αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα, το οποίο, όπως έχουμε πει, χρονολογείται από τη δεκαετία του ’70, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζούμε ειρηνικά και να ασχολούμαστε με άλλα θέματα της ατζέντας» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ μίλησε θετικά και για την τουρκική φιλοξενία κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα ο Πρωθυπουργός

Επιστρέφοντας στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει το μεσημέρι στην Κοζάνη για να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, της γυναίκας που έχασε τη ζωή της μετά τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη από αγνώστους.

Η παρουσία του Πρωθυπουργού στην κηδεία του θύματος τρομοκρατικής επίθεσης στέλνει το μήνυμα της απόφασης της κυβέρνησης να πατάξει τη νέα μορφή τρομοκρατίας ενώ τονίζει και την ανάγκη να σταματήσει ο τοξικός πολιτικός λόγος που μπορεί να οδηγήσει σε πράξεις πολιτικής βίας.

Στις 20.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ής Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την Ελληνική Κυβέρνηση, στο Grand Resort Lagonissi.