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Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, «δεν έπρεπε να είχε κάνει το λάθος να αντιταχθεί» στην αγορά μαχητικών F-35 από την Τουρκία, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Ο Ερντογάν είπε πως η αντίθεση της Ελλάδας και του Ισραήλ στην αγορά F-35 «δεν έχουν θέση στον κόσμο μου» και πρόσθεσε ότι η Τουρκία έχει το δικαίωμα να αγοράζει μαχητικά και αμυντικό εξοπλισμό και πραγματοποιεί συνομιλίες για αυτό. Αναφερόμενος στον κ. Μητσοτάκη, είπε πως «είναι καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες της Τουρκίας και της Ελλάδας».

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Ερωτηθείς για τα σχόλια Τραμπ για τα F-35 και το τι θα κάνει η Τουρκία με τους ρωσικούς S-400, είπε «συνεχίστε να μας παρακολουθείτε».

O Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τη σύνοδο στην Άγκυρα επιτυχή, κάνοντας λόγο για πολύ εμφανή αλληλεγγύη μεταξύ συμμάχων. Ευχαρίστησε τον Τραμπ για το ότι έδωσε έμφαση στη φιλία τους και πρόσθεσε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη ως προς τη δικαιότερη κατανομή βαρών στο ΝΑΤΟ.

Χαρακτήρισε πολύ εποικοδομητικές τις συνομιλίες με τον Τραμπ, τονίζοντας πως ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα με τις ΗΠΑ είναι αυτό των F-35. Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε πως ο Τραμπ έχει θετική στάση στο θέμα, συμπληρώνοντας πως ελπίζει ότι ο κόσμος θα δει τις ΗΠΑ να τηρούν την υπόσχεσή τους.

Ως προς το θέμα των κυρώσεων στην Τουρκία, είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν σε μεγάλο βαθμό προβεί σε άρση τους, υποστηρίζοντας πως η Τουρκία δεν βιώνει αμερικανικές κυρώσεις, «δεν υπάρχει τέτοιο θέμα».

Σχετικά με το θέμα των κινητήρων αεροσκαφών F110 για το εγχώριο μαχητικό της Τουρκίας, είπε ότι το συζήτησε με τον Τραμπ και ελπίζει πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Ακόμη, ανέφερε ότι συζητήθηκαν με τον Αμερικανό πρόεδρο κοινά βήματα στην αμυντική βιομηχανία, περιλαμβανομένης της ναυπήγησης σκαφών, με τη συνεργασία αυτή να ενδέχεται να περιλαμβάνει φρεγάτες, υποβρύχια και κορβέτες.

Με πληροφορίες από Reuters