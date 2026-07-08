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Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ακύρωσε συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη, ανέφερε στο Reuters Ισραηλινή πηγή.

Η πώληση του F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που δεν επιθυμεί η ισραηλινή κυβέρνηση. Η συγκεκριμένη πηγή είπε ότι ο Χέγκσεθ ήταν επίσης να συναντήσει τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς στο πλαίσιο ταξιδιού στο Ισραήλ και ότι οι συζητήσεις θα περιελάμβαναν και το Ιράν.

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Οι Times of Israel μετέδωσαν πως ο Χέγκσεθ ακύρωσε την επίσκεψή του στο Ισραήλ εν μέσω της αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και των ισραηλινών ανησυχιών για τα F-35, επικαλούμενοι Ισραηλινό αξιωματούχο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε την Τετάρτη πως το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί για τον τερματισμό της σύγκρουσης είχε «τελειώσει».

Η Τουρκία έχει αποδοκιμάσει έντονα τις ισραηλινές επιχειρήσεις σε Γάζα, Λίβανο και Συρία, και έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το Ισραήλ ότι προσπαθεί να υπονομεύσει τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ ΗΠΑ- Ιράν, που υπεγράφη με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν.

Μιλώντας στο CNN την Τρίτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε πει πως αντιτίθεται στην πώληση F-35 στην Τουρκία και ότι το έχει αποσαφηνίσει αυτό στον Τραμπ. «Θα κατέστρεφε την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές φιλοδοξίες» είχε πει σχετικά.

Ο Τραμπ, που παρίσταται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία μαζί με τον Χέγκσεθ, είπε την Τρίτη ότι θα άρει τις αμερικανικές κυρώσεις στην Άγκυρα για την αγορά ρωσικών πυραύλων S-400 και υπέδειξε πως θα ήθελε να πουλήσει στην Τουρκία F-35, μια κίνηση που θα έβρισκε μπροστά της έντονη αντίσταση στο Κογκρέσο, αλλά και από πλευράς του Ισραήλ.