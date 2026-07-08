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Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη με την Τουρκία και την Ιταλία σχετικά με το σύστημα αεράμυνας SAMP-T, είπε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

«Έχουμε εργασίες σε εξέλιξη σε γαλλοϊταλική βάση, μαζί με την Τουρκία, που είναι τεχνικές εργασίες και συνεχίζονται» είπε ο Μακρόν.

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Πέντε πηγές ενήμερες για το θέμα είπαν στο Reuters νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα πως η Γαλλία ήταν ανοιχτή σε μια ενδεχόμενη πώληση του γαλλοϊταλικού συστήματος αεράμυνας SAMP-T στην Τουρκία μετά από χρόνια πολιτικής αντίθεσης στο ζήτημα, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο ουσιώδεις συνομιλίες με την Άγκυρα.

H Τουρκία, η Γαλλία και η Ιταλία είχαν αρχίσει τη συνεργασία πάνω σε ένα πρόγραμμα συστήματος αεράμυνας μεγάλης εμβέλειας το 2017-2018, περιλαμβανομένων μελετών όσον αφορά στην κοινή ανάπτυξη και συμπαραγωγή. Το πρόγραμμα «βάλτωσε» λόγω της επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Άγκυρας και Παρισίου λόγω των εξελίξεων στη Συρία και τη Λιβύη, καθώς και των διαφορών με την Ελλάδα και την Κύπρο όσον αφορά στην ανατολική Μεσόγειο.

Το SAMP/T παράγεται από τη γαλλοϊταλική κοινοπραξία Eurosam, όπου συμμετέχουν οι MBDA France, MBDA Italy και Thales. Είναι σε θέση να ιχνηλατεί και να αναχαιτίζει πολλαπλούς στόχους ταυτόχρονα και είναι το μόνο ευρωπαϊκής προέλευσης σύστημα που εμφανίζεται ικανό να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους. Έχει χαρακτηριστεί ως αντίστοιχο των αμερικανικών Patriot.

Η Τουρκία έχει σημαντικές ελλείψεις στον τομέα της αεράμυνας: Οι ρωσικοί S-400 που έχει αγοράσει είναι ασαφές σε τι βαθμό λειτουργικότητας/ ετοιμότητας βρίσκονται, και βασίζεται για την αεράμυνά της κυρίως σε μαχητικά αεροσκάφη και ΝΑΤΟϊκά συστήματα για την αντιπυραυλική άμυνα. Για αυτόν τον λόγο επιδιώκει να αναπτύξει το δικό της πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας, τον αποκαλούμενο «Ατσάλινο Θόλο», που θα περιλαμβάνει εγχώριας ανάπτυξης συστήματα.

Με πληροφορίες από Reuters