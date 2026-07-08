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Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ολοκληρώθηκε με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, να αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της υπόθεσης των ρωσικών S-400, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για διμερές ζήτημα μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας.

Παράλληλα, έκανε λόγο για πρόοδο στις δεσμεύσεις των συμμάχων, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία.

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Κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απέφυγε να σχολιάσει το θέμα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά αποκλειστικά την Ουάσιγκτον και την ‘Αγκυρα.

«Το S-400 είναι θέμα μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Οι δύο χώρες εργάζονται πάνω στο θέμα αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ρούτε αναφέρθηκε επίσης στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τονίζοντας: «Το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Απολογισμός της συνόδου

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιτυχημένη τη Σύνοδο της ‘Αγκυρας, αποδίδοντας εύσημα στην τουρκική προεδρία για τη διοργάνωση και σημειώνοντας ότι οι αποφάσεις που είχαν ληφθεί προηγουμένως στη Χάγη περνούν πλέον στο στάδιο της εφαρμογής.

Όπως ανέφερε, «η Σύνοδος της Άγκυρας ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη. Στην Άγκυρα, όπου ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρόσφερε μία άψογη φιλοξενία, οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Χάγη τίθενται πλέον σε εφαρμογή».

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Αμυντικές δαπάνες και βιομηχανία

Αναφερόμενος στις αποφάσεις των συμμάχων, ο Ρούτε επισήμανε ότι συνεχίζεται η πρόοδος προς τον στόχο διάθεσης του 5% του ΑΕΠ για την άμυνα έως το 2035, ενώ παράλληλα ενισχύεται η παραγωγική ικανότητα της αμυντικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο του NATO Defence Industry Forum υπογράφηκαν νέες συμφωνίες προμηθειών συνολικής αξίας άνω των 50 δισ. δολαρίων.

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Στήριξη στην Ουκρανία

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι η στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, κάνοντας λόγο για σημαντικές νέες δεσμεύσεις των κρατών-μελών.

Όπως δήλωσε, «οι σύμμαχοι έχουν δεσμευθεί να παράσχουν για φέτος και για το επόμενο έτος στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση συνολικής αξίας τουλάχιστον 70 δισεκατομμυρίων ευρώ».

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Δέσμευση στη συλλογική άμυνα

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Ρούτε υπογράμμισε ότι οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στις θεμελιώδεις αρχές της Συμμαχίας.

«Στην Άγκυρα, οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα και στο ‘Αρθρο 5 του ΝΑΤΟ», ανέφερε.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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