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Η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία ασφαλείας και αμυντικής συνεργασίας την Τετάρτη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Middle East Eye– με πηγές να αναφέρουν πως οι δύο χώρες δεσμεύονται για στενότερη συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο θα δεσμευτούν να στηρίζουν η μία την άλλη σε κάθε ζήτημα άμυνας, περιλαμβανομένης συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία, στην αντιτρομοκρατία, στις υβριδικές απειλές και την κυβερνοασφάλεια. Αξιωματούχοι ανέφεραν στο Middle East Eye ότι η συμφωνία θα είναι «εκτενής», χωρίς να μπουν σε λεπτομέρειες για την έκταση αυτών που θα περιλαμβάνει. Αναμένεται να υπογραφεί κατά τη συνάντηση του προέδρου Ερντογάν με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ αύριο.

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Μια πηγή ενήμερη για το περιεχόμενο είπε ότι η συμφωνία είναι στο ίδιο πνεύμα με την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία, η οποία ωστόσο περιλαμβάνει και ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Οι πηγές του Middle East Eye, ωστόσο, αρνήθηκαν να πουν αν το σχετικό έγγραφο περιλαμβάνει αντίστοιχη ρήτρα.

Οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ενισχυθεί μετά την απόφαση της Άγκυρας να αγοράσει μαχητικά Eurofighter Typhoon για την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας της.