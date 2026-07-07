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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε την Τρίτη πως η Γροιλανδία θα έπρεπε να ελέγχεται από τις ΗΠΑ, όχι τη Δανία, καθώς οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συγκεντρώνονταν για τη σύνοδο στην Τουρκία.

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ πως οι ΗΠΑ θα έπρεπε να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ημιαυτόνομης περιοχής της Δανίας, είχαν πυροδοτήσει εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Κοπεγχάγης και με την Ευρώπη εν γένει.

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«Αυτό είναι που έβλαψε τη σχέση μου με το ΝΑΤΟ, επειδή η Γροιλανδία δεν βοηθά τη Δανία. Η Δανία δεν δαπανά χρήματα για να βοηθήσει στα αλήθεια τη Γροιλανδία, μα είναι σημαντικό μέρος για τις ΗΠΑ, και περιτριγυρίζεται από πλοία της Κίνας και της Ρωσίας, και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί» είπε.

Οι Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο είπε τον Ιούνιο πως οι συζητήσεις με τη Δανία και τη Γροιλανδία συνεχίζονταν σε μηνιαία βάση.

Με πληροφορίες από Reuters