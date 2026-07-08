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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι υπήρξε «τεράστια ενότητα» στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, και υποσχέθηκε πως οι ΗΠΑ θα αυξήσουν την παραγωγή αμυντικών εξοπλισμών.

Οι ευρωπαϊκές χώρες «θέλουν αμερικανικό εξοπλισμό, επειδή δουλεύει καλύτερα» είπε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας πως ενημέρωσε τους άλλους ηγέτες για τα «βήματα που κάνουμε για να αυξήσουμε άμεσα την κλίμακα της παραγωγής στις ΗΠΑ. Και ήθελαν να το ακούσουν αυτό, επειδή πραγματικά δεν θέλουν να τον πάρουν σε τέσσερα χρόνια, πέντε χρόνια, θέλουν να τον πάρουν ας πούμε σε μία εβδομάδα».

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Υπεραμυνόμενος των χειρισμών του όσον αφορά στο Ιράν, είπε πως «είχαν ηγέτες, πάνε αυτοί…τώρα έχουν άλλους. Ίσως πάνε και αυτοί…και ξέρετε, ίσως πάω και εγώ, επειδή είμαι ο νούμερο ένα στόχος τους».

Εκτίμησε πάντως πως ο πόλεμος δεν θα αρχίσει ξανά, προσθέτοντας πως «ό,τι γίνει θα γίνει πολύ γρήγορα».

Αναφερόμενος στο θέμα της πώλησης F-35 στην Τουρκία, είπε πως τείνει να πει ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν «μας έχει βοηθήσει με πολλούς τρόπους».

«Δεν έχω πάρει απόφαση ακόμα» για τα F-35 στην Τουρκία, δήλωσε σχετικά.

Είπε επίσης πως θα φύγει από τη σύνοδο με την προηγούμενη έκδοση του Air Force One επειδή το νέο αεροπλάνο, δώρο του Κατάρ, πετούσε σε κάποιες βάσεις στην Ευρώπη για να το δουν οι στρατιώτες.

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Με πληροφορίες από Reuters