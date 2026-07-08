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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ θα έδιναν στην Ουκρανία άδεια να παράγει πυραύλους για το σύστημα αεράμυνας Patriot, σε μια σημαντική κίνηση ενίσχυσης του Κιέβου, που ζητούσε εδώ και καιρό άδεια για παραγωγή των συγκεκριμένων όπλων.

«Θα σας δώσουμε άδεια να φτιάχνετε Patriot. Αυτό είναι πολύ καλό. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείτε να παραπονιέστε ότι δεν τους δίνουμε αρκετά» είπε ο Τραμπ σε συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Είναι ένα αμυντικό όπλο, που μου αρέσει περισσότερο από ένα επιθετικό όπλο» πρόσθεσε.

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Ο τόνος της συνάντησης ήταν πολύ διαφορετικός σε σχέση με προηγούμενες επικρίσεις από τον Τραμπ προς τον Ζελένσκι, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει, μεταξύ άλλων, αχάριστο.

Την Τετάρτη ο Τραμπ είπε πως είχαν αναπτύξει μια «πολύ καλή» σχέση και ότι τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο ήθελαν να τελειώσει ο πόλεμος, που άρχισε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Τραμπ είπε ότι θα μιλούσε με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν αργότερα την Τετάρτη. Επίσης, επιδοκίμασε τον Ζελένσκι, λέγοντας ότι είχε αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικός.

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα έστελναν επιπλέον Patriot άμεσα, ο Τραμπ είπε ότι «κάποιοι» θα στέλνονταν αμέσως και ότι θεωρεί πως η Ουκρανία θα μπορούσε να αρχίσει να παράγει δικούς της γρήγορα. «Έχουμε Patriot, μα δεν έχουμε τόσο πολλούς. Τους χρειαζόμαστε και για εμάς, επίσης» δήλωσε. «Νομίζω ότι μπορούν να τους παράγουν αρκετά γρήγορα» πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως μπορεί να ασκηθεί πίεση στις εταιρείες για παραγωγή Patriot, που είναι το πλέον αξιόπιστο όπλο στο ουκρανικό οπλοστάσιο για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων. «Έχουμε μεγάλη δύναμη πάνω στις εταιρείες, αυτές τις εταιρείες που φτιάχνουν Patriot» είπε.

Η Lockheed Martin είναι ο κύριος κατασκευαστής πυραύλων για το σύστημα Patriot. Είναι ασαφές αν οι πύραυλοι θα κατασκευάζονταν στην Ουκρανία ή σε άλλη χώρα.

Με πληροφορίες από Reuters