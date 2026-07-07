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Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο ως αξιόπιστος σύμμαχος, καθώς έχει ήδη επιτύχει τους στόχους για τις αμυντικές δαπάνες που είχαν τεθεί στη Σύνοδο της Χάγης.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υποστηρίζει σταθερά τη δημιουργία ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και τη διαμόρφωση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα εντός της Συμμαχίας.

Η ελληνική αποστολή παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τις συζητήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Δεν έχει προγραμματιστεί κάποια διμερής συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Τουρκία.

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Το ενδιαφέρον του Μεγάρου Μαξίμου στρέφεται στην Άγκυρα, όπου σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναχωρεί το απόγευμα για την Τουρκία.

Σε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα λόγω των διεθνών εξελίξεων, οι ηγέτες της Συμμαχίας θα συζητήσουν για την αναβάθμιση των συλλογικών αμυντικών δεσμεύσεων που αποφασίσθηκε πριν από έναν χρόνο στη Σύνοδο της Χάγης.

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Στην Άγκυρα αναμένεται να συζητηθεί η πρόοδος που έχει γίνει στην υλοποίηση της δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι σύμμαχοι για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ κάθε κράτους-μέλους της Συμμαχίας. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει ασκήσει πιέσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας από τους Ευρωπαίους να αυξήσουν τα κονδύλια για την ισχυροποίηση του ΝΑΤΟ. Σε κάθε περίπτωση, η ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμβολή στη συλλογική άμυνα αλλά και ο δικαιότερος επιμερισμός των βαρών αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Συνόδου.

Από το κυβερνητικό επιτελείο τονίζουν ότι η ελληνική πλευρά προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που τηρεί τις δεσμεύσεις του και ήδη υλοποιεί τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 επιτύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμιγώς αμυντικές δαπάνες έως το 2035 καθώς του 1,5% για ευρύτερες επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα.

Όπως εξηγούν συνεργάτες του Πρωθυπουργού, οι αμιγώς αμυντικές δαπάνες της χώρας μας για το 2026 εκτιμώνται σε 3,6% του ΑΕΠ, έναντι 2,75% το 2025 και 2,74% το 2024 και τονίζουν ότι η Ελλάδα μέσω του προγράμματος που υλοποιεί για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και που φτάνει στα 25 δισ. ευρώ, υπερβαίνει τις νατοϊκές δεσμεύσεις για τις αμυντικές δαπάνες, κάτι που κάνουν επίσης η Πολωνία, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Ελλάδα πιστεύει ότι η ασφάλεια της Ευρώπης αποτελεί κοινή ευθύνη και για αυτό είναι μεταξύ των χωρών που συμβάλλουν διαχρονικά στη συλλογική άμυνα της Συμμαχίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πρώτους ηγέτες που έφεραν στο τραπέζι τη συζήτηση για την αύξηση των επενδύσεων και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, κάτι που θα βοηθούσε να διαμορφωθεί και ένας ισχυρότερος ευρωπαϊκός πυλώνας εντός του ΝΑΤΟ.

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Σταθερή θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι ότι η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση καθώς και κοινό δανεισμό για την άμυνα.

Η ελληνική πλευρά τονίζει ότι μία ισχυρή αμυντικά Ευρώπη δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις ΗΠΑ αλλά τελικά συμβάλει στην ισχυροποίηση της Συμμαχίας.

Παράλληλα με τις εργασίες της Συνόδου, οι “κεραίες” της ελληνικής αποστολής θα είναι στραμμένες και προς την πλευρά των συζητήσεων που θα γίνουν μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δημοσίευμα από αμερικανικό μέσο – τους New York Times- αναφέρει ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σκοπεύει να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35, κάτι όμως που δεν επιτρέπεται από την αμερικανική νομοθεσία καθώς υπάρχει σχετικός νόμος που έχει ψηφίσει το Κογκρέσο.

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Το πρόγραμμα της Συνόδου στην Άγκυρα αρχίζει απόψε το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιστρέψει αύριο στην Ελλάδα, ενώ συνεργάτες του διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση του με τον Ταγίπ Ερντογάν.

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