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Στο Λονδίνο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον γιο του, Κωνσταντίνο, για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Τζασμίν Παολίνι για το τουρνουά Wimbledon.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ταξίδεψε στο Λονδίνο για να στηρίξει την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

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Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε δώσει το «παρών» και στον προηγούμενο αγώνα της Σάκκαρη, πανηγυρίζοντας με ενθουσιασμό τη νίκη και την πρόκρισή της.

Μετά την ολοκλήρωση εκείνης της αναμέτρησης, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατευθύνθηκε στο box της ομάδας της, όπου βρισκόταν και ο σύντροφός της, αγκαλιάζοντάς τον και δίνοντάς του ένα φιλί μπροστά στους θεατές.

Μαζί με τον γιο του, Κωνσταντίνο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός βλέπει από κοντά την προσπάθεια της Μαρίας Σάκκαρη, κόντρα στην Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνι.https://t.co/gviTSLmngp — Novasports (@novasportsgr) July 4, 2026

Ηττήθηκε η Σάκκαρη

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Παολίνι, γνωρίζοντας την ήττα με 6-1, 6-2 στον 3ο γύρο του Wimbledon.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έμεινε για πέμπτη φορά στην καριέρα της εκτός συνέχειας στη φάση των «32», παραμένοντας χωρίς παρουσία στον 4ο γύρο του μοναδικού Grand Slam όπου δεν έχει φτάσει ποτέ.

Η Παολίνι ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και φτάνοντας δίκαια στη νίκη μέσα σε 66 λεπτά.