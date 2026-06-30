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Η Μαρία Σάκκαρη (Νο.43) της κατάταξης μπήκε με το δεξί στην πρεμιέρα της στο Wimbledon και επιβλήθηκε της Clara Tauson (Νο.25), την οποία κέρδισε με 2-0 σετ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια 73 λεπτά για να φτάσει στη νίκη, καταφέρνοντας να σβήσει και τα πέντε break points που αντιμετώπισε στο παιχνίδι.

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Στο πρώτο σετ το break ήρθε νωρίς για τη Σάκκαρη, που ξέφυγε με 4-1 και δεν κοίταξε ποτέ πίσω της. Το δεύτερο σετ ήταν αρκετά ανταγωνιστικό, αλλά με την Ελληνίδα αθλήτρια να καταφέρνει τελικά να επιβληθεί στα κρίσιμα σημεία.

Πρώτα επέστρεψε από το 1-2, 0-40 και βρήκε εννιά διαδοχικούς πόντους στη σειρά, περνώντας μπροστά με 4-2. Στην συνέχεια και πιο συγκεκριμένα στο όγδοο game έσβησε νέα break points, επιστρέφοντας από το 15-40 για να φτάσει στο 5-3. Μετά απ’ αυτό έκανε νέο break απέναντι στην Tauson, που έχασε τελείως τη συγκέντρωσή της, για να κλείσει θριαμβευτικά το παιχνίδι.

Η Σάκκαρη προκρίθηκε με αυτόν τον τρόπο στον επόμενο γύρο του Wimbledon και περιμένει τον αγώνα της Anhelina Kalinina (No.66) με την Kamilla Rakhimova (Νο.70) για να μάθει ποια θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο την Πέμπτη (02/07).