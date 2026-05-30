Η Μαρία Σάκκαρη έχασε την ευκαιρία να προκριθεί στους «16» του Roland Garros, παρότι ξεκίνησε εντυπωσιακά την αναμέτρηση απέναντι στη Μάγια Τσβαλίνσκα.
Η Ελληνίδα τενίστρια κυριάρχησε στο πρώτο σετ (6-1) και πήρε προβάδισμα με μπρέικ στο δεύτερο (2-1), όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο του αγώνα. Ένα κομβικό χαμένο γκέιμ καθώς και δυσκολίες στο σερβίς της επηρέασαν την απόδοσή της, δίνοντας ώθηση στην Πολωνή αντίπαλό της, η οποία αντέδρασε με την αποτελεσματική αμυντική της παρουσία και πήρε το δεύτερο σετ με 3-6.
Στο τρίτο σετ, η Σάκκαρη προσπάθησε να επιστρέψει και είχε ευκαιρίες να αλλάξει τη ροή του αγώνα, χωρίς όμως αποτέλεσμα, με την Τσβαλίνσκα να φτάνει τελικά στη νίκη με 2-6.
Η Σάκκαρη ηττήθηκε με 6-1, 3-6, 2-6 και έμεινε εκτός συνέχειας της διοργάνωσης. Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη φετινή διοργάνωση στο Παρίσι φαίνεται πως έχουν επηρεάσει αρκετούς αθλητές, συμβάλλοντας σε απρόσμενα αποτελέσματα και ανατροπές.