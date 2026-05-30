Η Μαρία Σάκκαρη έχασε την ευκαιρία να προκριθεί στους «16» του Roland Garros, παρότι ξεκίνησε εντυπωσιακά την αναμέτρηση απέναντι στη Μάγια Τσβαλίνσκα.

Η Ελληνίδα τενίστρια κυριάρχησε στο πρώτο σετ (6-1) και πήρε προβάδισμα με μπρέικ στο δεύτερο (2-1), όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο του αγώνα. Ένα κομβικό χαμένο γκέιμ καθώς και δυσκολίες στο σερβίς της επηρέασαν την απόδοσή της, δίνοντας ώθηση στην Πολωνή αντίπαλό της, η οποία αντέδρασε με την αποτελεσματική αμυντική της παρουσία και πήρε το δεύτερο σετ με 3-6.

Στο τρίτο σετ, η Σάκκαρη προσπάθησε να επιστρέψει και είχε ευκαιρίες να αλλάξει τη ροή του αγώνα, χωρίς όμως αποτέλεσμα, με την Τσβαλίνσκα να φτάνει τελικά στη νίκη με 2-6.

Η Σάκκαρη ηττήθηκε με 6-1, 3-6, 2-6 και έμεινε εκτός συνέχειας της διοργάνωσης. Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη φετινή διοργάνωση στο Παρίσι φαίνεται πως έχουν επηρεάσει αρκετούς αθλητές, συμβάλλοντας σε απρόσμενα αποτελέσματα και ανατροπές.

Chwalinska d. Sakkari 1-6 6-3 6-2 at Roland Garros



Down a set & a break



Maja does it again



A qualifier ranked #114 in the world who’s beaten an Olympic gold medalist on this surface, & now she beats a former semifinalist here



The tournament of her life



✅1st Grand Slam R16… pic.twitter.com/8gu6dcGaG9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 30, 2026